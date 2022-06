The Lord of the Rings se tranformă în anime: când vei putea vedea The War of the Rohirrim

Viitorul anime Lord of the Rings: The War of the Rohirrim a primit, în mod oficial, o dată de lansare.

Bazat pe romanele fantastice ale autorului J. R. R. Tolkien, trilogia Stăpânul Inelelor, a lui Peter Jackson, a readus Middle Earth la viață, prezentând publicului elfi, pitici, hobbiți și o mulțime de alte personaje.

După eșecul relativ al filmelor Hobbit, tot ale lui Jackson, care au apărut în 2012, opera lui Tolkien va reveni acum la viață într-un alt mod: ea urmează să fie adaptată din nou, de data aceasta sub forma unui anime ce va va purta numele de The War of the Rohirrim.

Deși se cunosc foarte puține detalii despre viitorul The War of the Rohirrim, este de așteptat ca acțiunea să aibă loc cu sute de ani înainte evenimentelor din trilogia Stăpânul Inelelor a lui Jackson, spunând povestea, neexploratată anterior, a originii lui Helm Hammerhand.

Filmul este regizat de Kenji Kamiyama, după un scenariu de Phoebe Gittins și Arty Papageorgiou, cu credite suplimentare ce revin lui Jeffrey Addiss și lui Will Matthews. New Line Cinema, studioul de producție din spatele trilogiilor originale ale lui Jackson, se întoarce, de asemenea, în Middle Earth pentru The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Când vei putea să te bucuri de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

Partea bună este că, deși nu se știu multe despre noua producție anime, avem măcar o dată de lansare oficială.

Rămâne de văzut cât de mult succes va avea noua producție și, mai ales, dacă va reuși să depășească cifrele înregistrate de Hobbit. În mod evident, va depinde și de felul în care studioul își va face reclamă, pe viitor, fiind necesară lansarea unui trailer pentru The War of the Rohirrim cât de curând, astfel încât fanii să aibă la ce să viseze și, mai ales, ce să aștepte.

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim va fi lansat oficial în data de 12 aprilie 2024.