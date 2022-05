Televiziunea de stat din Rusia susține că a început al Treilea Război Mondial: „Suntem forțați să demilitarizăm NATO”

Declarații halucinante sunt aruncate la televiziunile rusești. Olga Skabaeva, una dintre cele mai mari propagandiste de la Kremlin, a declarat la televiziunea de stat Rusia 1 că „operațiunea specială” a Kremlinului în Ucraina s-a încheiat și a început „al treilea război mondial”.

Skabeeva a afirmat că Rusia se confruntă acum cu o situație în care va trebui să „demilitarizeze” NATO, spune platforma de știri ucrainean Ukraine World.

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it’s time to admit that the „special operation” was over and the Third World War had begun. According to her, Russia is forced to demilitarise not only Ukraine, but the whole NATO. pic.twitter.com/xOObJ1NglT

