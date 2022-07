Telefonul care se vinde cu o sumă colosală. Dacă îl ai pe acasă, te-ai îmbogățit și tu

În ultima perioadă, românii au găsit o nouă metodă de a face bani frumoși, pe internet. Este vorba despre vânzarea anumitor obiecte vechi, extrem de apreciate și de valoroase în ziua de astăzi.

Cine s-ar fi gândit că un telefon vechi, o bancnotă sau chiar un bibelou pot aduce o mică avere în casa ta, în 2022? Mulți dintre noi am aruncat obiecte pe care le consideram neimportante și am cumpărat dispozitive și ornamente noi pentru casele noastre, în pas cu evoluția tehnologică și moda. Aceia dintre noi care am păstrat aceste vechituri, putem da lovitura în perioada următoare.

Ai nevoie doar de o cameră de fotografiat și acces la internet, pentru a posta anunțuri de vânzare, iar banii vor începe să-ți vină. Cum așa? Deși ți s-ar putea părea incredibil, oamenii cumpără pe bani grei lucruri vechi, iar vânzătorii au pretenții uriașe privind sumele pentru care sunt dispuși să se despartă de acestea. Este și cazul unui anunț recent, care face furori pe internet.

Un român a publicat pe o platformă de vânzări online un anunț care, la prima vedere nu se deosebește cu nimic de celelalte câteva milioane care sunt online acum: „Vand/schimb Nokia 8800 NOU FULL BOX”, transmite vânzătorul.

Ei bine, toate sunt bune și frumoase până ajungem la categoria de preț. Aici, ne sare în ochi fabuloasa sumă de 13.200 lei.

Atât cere vânzătorul H. pentru dispozitivul său! Practic, cu acești bani își poate cumpăra cu brio o mașină second hand, mai veche, ce-i drept, dar este totuși o mașină, la schimb pe un telefon mobil!

Ai fi tentat să spui: „ok, dar atât a cerut, nu înseamnă că se va și vinde la această sumă”, iar noi te vom contrazice. Trăim într-o economie liberă, unde prețurile se stabilesc pe piață, în funcție de cerere și ofertă, iar vânzătorii fac o analiză a pieței, fie ea și sumară, înainte de a se aventura să ceară anumite sume. Cert este că acest om n-ar pretinde acești bani, dacă n-ar fi cât de cât convins că are șanse să-i primească.

Prin urmare, șanse să pui mâna pe o mică avere ai și tu, dacă arunci o privire prin cutiile de prin debara, pe unde probabil ai vreun telefon vechi uitat de ani de zile pe-acolo.