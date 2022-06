Reinventarea roții în materie de telefoane: cum va redefini piața smartphone-urilor Phone 1 de la Nothing

Carl Pei, fondatorul companiei Nothing crede că este ceva în neregulă cu industria smartphone-urilor. Asta nu înseamnă că telefoanele la vânzare astăzi sunt proaste. În general, telefoanele mobile moderne sunt mai rapide, mai sofisticate și fac fotografii mai bune decât cele din generațiile anterioare.

Dar, la fel ca un număr tot mai mare de pasionați de tehnologie, Pei a început să simtă că telefoanele noi nu sunt la fel de speciale ca dispozitivele care au apărut acum cinci sau zece ani. Așadar, înainte de lansarea Phone 1 pe 12 iulie (precomenzile încep astăzi), Engadget s-a întâlnit cu fondatorul și CEO-ul Nothing pentru a afla cum încearcă startup-ul mobil să aducă inovație și poate chiar puțină distracție înapoi pe piața smartphone-urilor.

Compania Nothing a prezentat o imagine cu designul primului telefon pe care îl va lansa. De la lansarea sa la sfârșitul anului 2020, misteriosul start-up Nothing – creat de fostul co-fondator OnePlus Carl Pei – a dus o existență destul de privată. Cu toate acestea, cel de-al doilea produs din istorie, Nothing Phone 1, este acum confirmat că va veni în această vară.

Nothing lansează Phone 1 în iulie

Ca referință, Nothing a fost înființată de Carl Pei după despărțirea de OnePlus. Compania Nothing se pregătește de lansarea primului telefon, eveniment ce avea loc în luna iulie. Mai exact, pe 12 iulie.

„Când vorbesc cu consumatorii, ei sunt și destul de indiferenți”, spune Pei. „Când făceau focus grupuri, unii consumatori au spus că cred că mărcile de smartphone-uri rețin funcții în mod intenționat, doar pentru a avea ceva de lansat pentru următoarea iterație, ceea ce nu este adevărul. Dar dacă consumatorii simt așa, este un semn că s-au cam plictisit”.

Marea problemă pentru Pei este una a stagnării. Având în vedere că jucători importanți precum LG și HTC au părăsit piața sau au devenit irelevanți, industria smartphone-urilor este dominată de o mână de corporații uriașe precum Apple, Samsung și Google.

„Sunt câteva companii mari și modul în care funcționează este mai structurat și mai sistematic”, a spus Pei. „Ei au foi de parcurs tehnologice de la parteneri precum Qualcomm, Sony sau Samsung Display, așa că știu ce urmează. Ei fac o mulțime de cercetări asupra consumatorilor, își primesc feedback-ul și se uită la concurenții lor și peisajul general al pieței”.

Cu toate acestea, Pei consideră că această abordare duce la multe produse identice. „Deci au aceste informații, le analizează și apoi creează un produs foarte rațional care se va descurca bine pe hârtie, deoarece au folosit toate aceste date grozave”, a spus Pei. „Dar problema este că toată lumea folosește aceleași date și toată lumea folosește aceeași analiză. Deci, dacă intrarea este aceeași și metoda este aceeași, rezultatul este mai mult sau mai puțin același”.

Acesta este un lucru pe care Pei încearcă să îl schimbe cu viitorul telefon al lui Nothing, Phone 1. În loc să încerce să reinventeze roata – sau, în acest caz, telefonul – Pei vrea să readucă o oarecare originalitate designului tehnologiei mobile. „Poate că putem să creștem intuiția”, a spus Pei, care este o mantră care a dus la unele dintre caracteristicile mai unice ale telefonului 1, inclusiv designul, iluminarea încorporată și interfața.

Pei spune că inspirația din spatele designului Phone 1 provine dintr-un concept pe care echipa îl descrie ca „tehnologia brută întâlnește căldura umană” sau, pe scurt, căldura tehnică.

„Are acest aspect asemănător unei mașini, dar are și elemente ciudate și foarte umane”.

De aceea, în loc să ascundă interiorul dispozitivului în spatele unui spate opac, așa cum vedeți pe atât de multe alte telefoane, Nothing folosește sticlă transparentă care expune componente precum bobina de încărcare wireless a telefonului, conductele de căldură și multe altele. Din multe puncte de vedere, se simte ca un industrial modern care interpretează Game Boys și iMac-urile cu carcase transparente din plastic pe care le-am primit în anii 90 și începutul anilor 2000.