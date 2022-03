Țara care restrânge dreptul la liberă exprimare, pe fondul războiului din Ucraina

Lituania a impus joi o stare de urgență mai strictă, ca răspuns la invazia Ucrainei de către Rusia, limitând dreptul la libera exprimare și la întrunire pașnică, în ceea ce criticii au considerat că sunt cele mai dure constrângeri asupra libertății personale din perioada sovietică.

Ce țară restrânge dreptul la liberă exprimare

Guvernul din Lituania, un membru NATO și UE care a făcut odată parte din Uniunea Sovietică, a declarat stare de urgență la 24 de ore după ce Rusia a invadat Ucraina, temându-se că Moscova ar putea amenința Lituania și ar putea desfășura armata de-a lungul granițelor sale cu Rusia și Belarus.

Noua legislație, care a trecut de parlament cu 71 de voturi pentru din 117 exprimate, a interzis evenimentele publice în sprijinul „acțiunilor Rusiei sau Belarusului care au dus la această stare de urgență”. Belarus a susținut acțiunea rusă, pe care Moscova o numește „operație specială”.

În vigoare cel puțin până pe 20 aprilie, măsura permite poliției să retragă accesul la un mijloc de presă timp de până la 72 de ore pentru „dezinformare”, „propaganda de război” sau „incitare la ură” legate de invazie, a spus parlamentul.

„Această moțiune limitează capacitatea de a spune că Putin este grozav în întâlnirile publice și de a răspândi propagandă de război și dezinformare. Cred că nimeni din această sală a parlamentului nu este interesat ca această propaganda și dezinformarea rusă să otrăvească determinarea și voința poporului lituanian de a ajuta Ucraina”, a spus premierul Ingrida Simonyte, referindu-se la președintele rus Vladimir Putin, conform Reuters.

„Fiecare cetățean lituanian este un potențial spion recrutat”

Noua măsură va interzice, de asemenea, fotografierea, filmarea sau „colectarea de informații la locație” despre mișcările armatei sau infrastructura energetică strategică.

Posturile de televiziune și radio înființate sau controlate de subiecții ruși sau din Belarus au fost interzise dacă nu se prevede altfel sau dacă difuzau din interiorul Uniunii Europene. Lituania va înceta, de asemenea, eliberarea de vize rușilor și belarușilor.

Mai multe partide de opoziție au argumentat joi împotriva legislației, considerând-o cea mai strictă limitare a drepturilor fundamentale de când națiunea baltică a părăsit Uniunea Sovietică în urmă cu trei decenii.

„Guvernul spune, de fapt, că fiecare cetățean lituanian este un potențial spion recrutat sau un sabotor. Acest lucru este foarte periculos”, a declarat reporterilor membrul opoziției Saulius Skvernelis.

Skvernelis este liderul In the Name of Lituania, un partid cu 16 parlamentari în parlamentul cu 141 de locuri.