Sylvester Stallone, într-un nou serial: ce știm, până acum, despre Tulsa King

Sylvester Stallone a distribuit, pe Instagram, o primă imagine a personajului său din cel mai recent serial în care joacă, Tulsa King, al lui Taylor Sheridan.

Stallone, vedeta unor francize clasice precum Rocky și Rambo, este unul dintre cei mai prolifici actori de la Hollywood, fiind o prezență constantă de când și-a făcut debutul, în anii ’70. În ultimii ani, Sylvester Stallone a creat și jucat în franciza de acțiune The Expendables, dar a continuat și moștenirea personajului său Rocky Balboa, în filmele de tip spin-off, Creed.

Taylor Sheridan este actorul devenit scriitor/regizor și este, de asemenea, responsabil pentru scenariul unor filme ca Sicario, Hell or High Water, Wind River și Those Who Wish Me Dead (pe ultimele două le-a și regizat). El și-a îndreptat atenția către serialele de televiziune în 2018, odată cu Yellowstone, care l-a readus în prim-plan pe Kevin Costner, sub egida Paramount Plus. Serialul a căpătat rapid succes și a pus noul serviciu de streaming pe hartă. De atunci, Sheridan și-a ramificat activitatea, dând „naștere” mai multor seriale, inclusiv spinoff-ului Yellowstone 1883, Kingstown Mayor, iar acum Tulsa King, cu Stallone în rol principal.

Sylvester Stallone va juca rolul unui mafiot

Sylvester Stallone se află acum în Oklahoma, filmând pentru Tulsa King, și a dezvăluit o primă imagine a personajului său, spunând: „Tulsa King a sosit!” În serial, Stallone joacă rolul unui șef mafiot din New York pe nume Dwight. „Generalul” Manfredi, care este eliberat din închisoare, după ce a ispășit 25 de ani, este exilat în Tulsa, Oklahoma, unde își propune să construiască un nou imperiu al criminalității, într-un nou oraș.

Tot ce ne mai rămâne de făcut este să așteptăm noul serial și să observăm, mai apoi, dacă așteptarea chiar a meritat. În orice caz, filmele cu și despre mafioți au fost mereu apreciate de public, iar dacă punem la calcul faptul că Sly va juca rolul principal, rezultatul nu are cum să fie decât unul care să dea cu plus.