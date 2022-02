Cât de bogat este Vladimir Putin, de fapt. Salariul de președinte este o parte infimă din averea lui

Declarativ, președintele rus Vladimir Putin este un om cu o avere modestă. În realitate, el ar putea fi unul dintre cei mai bogați oameni din lume. În timp ce președintele Joe Biden ia în considerare sancțiuni asupra averii personale a președintelui rus Vladimir Putin, apar întrebări esențiale: Cât de mare este această avere și cum a acumulat-o Putin, un funcționar public de o viață? Încercăm împreună să aflăm răspunsul la această întrebare.

Este Vladimir Putin cel mai bogat om din lume?

Acestea sunt mistere cu care Occidentul se confruntă de peste 20 de ani. Aflarea valorii nete a lui Vladimir Putin este probabil cea mai greu de ghicit din domeniul vânătorii de averi, mai greu decât moștenitorii, alți șefi de stat și chiar și baronii drogurilor din întreaga lume. Descoperirea averilor private este un lucru pe care presa occidentală l-a luat în serios, mai ales în Rusia.

De exemplu, editorul fondator al Forbes Rusia, Paul Klebnikov, și-a riscat viața pentru această cauză și a fost împușcat pe străzile Moscovei în 2004, în timp ce investiga averile primilor oligarhi din Rusia.

Așadar, unde și cât de mare este averea pe care Biden amenință să o sancționeze din cauza agresiunii Rusiei în Ucraina? Nu se știe exact acest lucru, dar, conform mai multor surse, care au vorbit de-a lungul timpului, ne-am putea face, măcar o idee.

„Trei sute de miliarde de dolari sau mai mult au fost furate de Putin de la poporul rus. Ar trebui să îl demascăm pentru ceea ce este. Aceste cifre vor părea foarte mici, având în vedere poziția sa, dar sunt în concordanță cu veniturile sale anterioare”, declara în 2018 președintele Comisiei pentru afaceri externe din Marea Britanie, Tom Tugendhat.

Putin a depus o declarație oficială de venituri înainte de alegerile prezidențiale din 2018, care arăta, la acel moment, că deține un apartament de 800 de metri pătrați în Sankt Petersburg, alături de două mașini din epoca sovietică și un camion de teren.

Conform aceleiași declarații, Putin ar fi câștigat 38,5 milioane de ruble, aproximativ 676.000 de dolari, în perioada 2012-2018, din salariul său prezidențial, pensia militară și dobânzile la economiile sale. Conform declarației depuse în 2018, Putin ar fi avut 243.000 de dolari repartizați în 13 conturi bancare diferite.

Documentele Pandora dezvăluie bogățiile ascunse

În septembrie 2003, a avut loc o tranzacție secretă. Locația a fost Monaco, un paradis fiscal asociat cu bogații internaționali. Mai exact, un bloc exclusivist chiar sub luxosul său cazinou.

Un apartament a trecut de la un loc la altul. Un notar local a semnat tranzacția. Prețul de achiziție: 3,6 milioane de euro.

Pentru această sumă, cumpărătorul a primit un apartament de lux la etajul patru, două locuri de parcare, o magazie și utilizarea unei piscine din complexul Monte Carlo Star.

Cumpărătorul” oficial era o companie offshore listată în Insulele Virgine Britanice (BVI), Brockville Development Ltd. Brockville era, la rândul ei, deținută de alte două entități înregistrate în Panama – Sefton Securities și, mai târziu, Radnor Investments SA. Pentru cei din afară, aranjamentele arătau puțin ca o păpușă rusească, cu beneficiarul final cuibărit sub straturi, se arată în documentele controversate, cunoscute sub numele de „Pandora”.

Grație documentelor din documentele Pandora, spun cei de la The Guardian, s-a putut identifica cumpărătorul apartamentului. Era vorba de o femeie, în vârstă de 28 de ani în 2003 și necunoscută la acea vreme, Svetlana Krivonogici. În decurs de câțiva ani, în jurul începutului de mileniu, Krivonogici a devenit extrem de bogată.

Ea a achiziționat un apartament într-un complex prestigios din orașul său natal, Sankt Petersburg, proprietăți în Moscova, un iaht și alte bunuri, în valoare estimată de 100 de milioane de dolari.

Potrivit rapoartelor mass-media, trecutul lui Krivonogici este modest. Ea a crescut într-un apartament comun, împărțind bucătăria și baia cu cinci familii. Krivonogici a fost studentă la afaceri și a lucrat ca femeie de serviciu într-un magazin. Apoi, la sfârșitul anilor 1990, se pare că a dobândit un binefăcător, pe Vladimir Putin.

Svetlana Krivonogici, mama presupusei fiice a liderului de la Kremlin

În 2020, site-ul de investigații Proekt, una dintre puținele instituții media independente rămase în Rusia, a susținut că Svetlana Krivonogici s-a împrietenit cu Putin pe vremea când era viceprimar al orașului Sankt Petersburg. Ea a devenit amanta lui Putin, susținea acesta.

Indiferent de natura exactă a relației lor, se pare că au fost apropiați. Puținele dovezi publice indică faptul că au călătorit împreună în aceleași avioane, de exemplu, în timp ce Putin urca spre putere.

În 1998, el a devenit șeful agenției de spionaj FSB, apoi prim-ministru, iar în 2000, președinte, ca succesor al lui Boris Elțîn. Trei ani mai târziu, în martie 2003, Krivonogici a dat naștere unei fiice, Elizaveta, sau Luiza.

Proekt a afirmat că Putin este tatăl Luiza. Kremlinul nu a făcut niciun comentariu. Putin nu discută despre viața sa privată. El și soția sa, Lyudmila, care au două fiice, Masha și Katerina, au divorțat în 2013.

Moores Rowland, compania care gestionează averile lui Putin

Moores Rowland, o firmă profesională de contabilitate și fiscalitate, este conectată la o rețea de societăți de avocatură și furnizori de servicii offshore din întreaga lume. Firma are un director general britanic, Eamonn McGregor. Documentele arată că McGregor a fost cel care a înființat Brockville Development Ltd, compania din Insulele Virgine Britanice a Svetlanei Krivonogici.

Nu este clar cum a devenit contabilul. Biografia sa oferă puține indicii. Fiu al unui polițist, McGregor s-a născut în 1950 în orașul de la malul mării Southport, Merseyside.

A urmat o formare profesională în Liverpool, lucrând pentru Littlewoods Mail Order Stores, și s-a angajat la Moores Rowland în 1978. Expert în politica fiscală, vorbește franceza și italiana. În 1998, prințul Rainier, monarhul de atunci, l-a făcut pe McGregor cavaler și cavaler în Ordinul Sfântul Carol.

Documentele Pandora dezvăluie clienții bogați din Monaco ai lui McGregor. Printre aceștia se numără Gennadi Timchenko, un fost birocrat sovietic. Forbes estimează averea lui Timchenko la 22 de miliarde de dolari. McGregor s-a ocupat de bunurile familiei și ale afacerilor sale timp de cel puțin 20 de ani. Printre acestea se numără avioane cu reacție și un iaht de agrement de 40 de metri, M/S Lena, numit după soția lui Timchenko.

Liderul de la Kremlin implicat în vânzările miliarde de dolari de petrol. Timchenko și Putin parteneri

Timchenko și Putin au fost prieteni cel puțin de la începutul anilor 1990, când primul era un comerciant de petrol din Sankt Petersburg, iar cel de-al doilea un politician în ascensiune. În 1991, Putin, pe atunci șef al comitetului pentru relații externe al orașulu, i-a acordat lui Timchenko o licență de export de petrol.

Timchenko a devenit cofondator al Gunvor, o casă de comerț cu sediul în Elveția care exportă petrol rusesc, în valoare de câteva miliarde de dolari. Întrebarea despre cine anume beneficiază de Gunvor este contestată. În 2007, politologul moscovit Stanislav Belkovski a afirmat că Putin era un beneficiar al activităților companiei.

În 2014, administrația Obama a impus sancțiuni împotriva lui Timchenko, împreună cu alți membri ai „cercului interior al conducerii ruse”. Toți au acționat în numele lui Putin, susținea administrația Obama, care a fost descris ca fiind un „înalt funcționar al guvernului rus”.

„Activitățile lui Timchenko în sectorul energetic au fost direct legate de Putin. Putin are investiții în Gunvor și este posibil să aibă acces la fondurile Gunvor”, declara la acel moment Departamentul Trezoreriei SUA.

„Cred că Putin are o avere de 200 de miliarde de dolari”

O persoană care urmărește această poveste de ani de zile, William Browder, un finanțist american care a derulat numeroase afaceri în Rusia și care se află în spatele legilor Magnitski, care permit guvernelor să impună sancțiuni specifice celor care încalcă drepturile omului prin înghețarea activelor acestora, insistă asupra faptului că, după ce Putin l-a arestat pe Khodorkovski, a încheiat o înțelegere cu principalii oligarhi ai țării.

În 2017, în urma unor investigații, apar declarațiile unui investitor american, William Browder, acesta spunând în fața Comitetului Judiciar al Senatului SUA:

„Cred că Putin are o avere de 200 de miliarde de dolari. După 14 ani la putere în Rusia şi banii pe care ţara i-a făcut şi care nu au fost cheltuiţi pentru şcoli şi drumuri şi spitale şi aşa mai departe. Toţi aceşti bani sunt în proprietăţi, în conturi bancare elveţiene, în acţiuni şi fonduri speculative gestionate pentru Putin şi amicii săi. Putin ştie cu siguranţă să ascundă ceea ce nu vrea să fie găsit.”, declara în 2017, investitorul american.

Piotr Aven, care conduce cea mai mare bancă din sectorul privat din Rusia și a cărui avere este estimată de Forbes la 4,8 miliarde de dolari, a declarat că este unul dintre cei 50 de oameni de afaceri ruși care se întâlnesc în mod regulat cu Putin la Kremlin.

Putin și modelul „Mafia”

Un alt scenariu este acela că averea lui Putin provine din faptul că și-a ajutat cercul de prieteni apropiați și familia să se îmbogățească, acordându-le contracte guvernamentale sau participări în afaceri.

În schimb, conform teoriei susținute de publicația Forbes, el primește comisioane în numerar sau participații în companii. În unele privințe, sună ca o structură mafiotă, în care soldații și capii au datorii perpetue față de șef, aceștia făcând munca murdară, iar Putin își ia partea.

Potrivit economistului suedez Anders Aslund, autorul cărții „Russia’s Crony Capitalism” din 2019, Putin a recrutat rude, prieteni din copilărie, gărzi de corp și alte persoane pentru a-i ține banii.

El estimează că fiecare persoană are între 500 de milioane și 2 miliarde de dolari și că averea sa netă este cuprinsă între 100 și 130 de miliarde de dolari. Fostul său partener de judo, Arkady Rotenberg, a primit mai mult de 7 miliarde de dolari în diverse contracte de stat în perioada premergătoare Jocurilor Olimpice de la Soci.

Sumele erau alocate pentru orice, de la o centrală electrică până la dezvoltarea stațiunilor de schi. Mai recent, Rotenberg s-a autointitulat proprietar al unui imens complex de clădiri de pe coasta Mării Negre, pe care liderul opoziției ruse Alexei Navalni l-a numit „palatul lui Putin”.

Fostul ginere, la fel de bogat și astăzi

Apoi, există Kirill Shamalov, fostul ginere al lui Putin. Fiul unui prieten de lungă durată al lui Putin, Shamalov a început să beneficieze de legăturile sale familiale atunci când a devenit consilier șef în cadrul departamentului juridic al Gazprombank, una dintre cele mai mari instituții financiare din Rusia.

Dar porțile s-au deschis atunci când s-a căsătorit, se pare, cu fiica lui Putin în cadrul unei nunți secrete. La scurt timp după aceea, Shamalov a cumpărat o participație de 17% în Sibur de la un alt prieten al lui Putin, Gennady Timchenko, după ce a împrumutat fondurile de la Gazprombank, o instituție care este responsabilă pentru două treimi din averea lui Putin.

Acesta a devenit miliardar la 34 de ani, la trei ani după nuntă. Căsătoria, însă, a fost dizolvată cândva în 2016 sau 2017, iar Shamalov ar fi fost deposedat de averea sa și a fost nevoit să vândă participația sa la Sibur.

Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Putin, este un violoncelist pe nume Serghei Roldugin, care s-a împrietenit cu președintele rus în tinerețe la Leningrad. Violonistul a fost menționat în ancheta Panama Papers din 2016, din cauza legăturilor sale raportate cu o rețea de companii cu fluxuri de numerar de până la 2 miliarde de dolari.

Numele lui apare și într-un raport potrivit căruia ar fi fost proprietarul unor active în valoare de 100 de milioane de dolari. Roldugin a declarat pentru The Guardian că banii proveneau din donații de la oameni de afaceri bogați pentru a cumpăra instrumente muzicale pentru studenții săraci.

Concluzie, și multe întrebări

Declarația financiară oficială a lui Putin, publicată anual de Kremlin, indică venitul său pentru 2020 la aproximativ 140.000 de dolari. Singurele active pe care le declară sunt trei mașini, o remorcă, un apartament de 800 de metri pătrați și un garaj de 200 de metri pătrați, plus utilizarea unui apartament de 1.600 de metri pătrați și două locuri de parcare.

Nici o mențiune despre colecția sa considerabilă de ceasuri de mână de înaltă clasă sau despre palatul dela Marea Neagră pe care se presupune că îl deține, cu atât mai puțin despre portofoliul masiv de palate, iahturi și avioane pe care le folosește în calitate de lider incontestabil al Rusiei. Unii observatori citează aceste ornamente somptuoase ale puterii de stat ca exemple ale motivelor pentru care Putin nu are nevoie de avere personală.

„El are întreaga țară la dispoziția sa Este suficient ca Putin să pocnească din degete, iar companiile de stat vor ceda active prietenilor săi la prețuri de chilipir. O șoaptă din partea lui, și oameni de afaceri privați bogați vor contribui la renovarea somptuoasă a unei reședințe prezidențiale.”, scria în 2013 Leonid Bershidsky, editorialist la Bloomberg.

În cele din urmă, Putin s-ar putea să nu aibă nevoie de bani, atâta timp cât are aparența că îi are și puterea pe care i-ar conferi-o în caz contrar.Putin intimidează și invadează Ucraina, iar Occidentul încearcă să facă față acestei demonstrații de forță, iar liderul de la Kremlin reușește, totuși, să țină departea adevărata și reala sa avere de ochii lumii.