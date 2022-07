Sylvester Stallone, de neoprit în Samaritan: când vei putea vedea noul film pe Amazon Prime

Prime Video a lansat o serie de imagini noi din Samaritan, viitorul film cu supereroi în care îl poți vedea chiar pe Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cu toate astea, poate că ar trebui să amintim că marele actor este ținut minte, în memoria colectivă a iubitorilor de cinema, prin prisma interpretătii sale de Oscar, în drama de acțiune Rocky, din 1976, printre multe altele, firește.

Mai mult, Stallone s-a bucurat anterior de colaborări cu ​​MCU, interpretând rolul lui Stakar Ogord, în Guardians of the Galaxy 2, cât și cu DCEU, bifând rolul lui King Shark, în The Suicide Squad.

Samaritan este cel mai recent film în care îl poți vedea pe Sylvester Stallone. Aici, actorul joacă rolul unui super-erou extrem de pasionat de munca sa (pe timpuri), al cărui vecin adolescent, Sam (Javon Walton), are misiunea de a-l convinge să iasă din ascunzătoare pentru a salva lumea.

Noi imagini oficiale din Samaritan, lansate oficial de Amazon Prime

Prime Video a dezvăluit câteva imagini noi din Samaritan, aceasta fiind o decizie oarecum logică, de vreme ce data de lansare se apropie cu pași repezi. Similar cu imaginile lansate anterior, personajul lui Stallone, domnul Smith, este înfățișat ca fiind îmbrăcat destul de modest (aproape depresiv de modest), în blugi și hanorac.

Totuși, nu se face rabat de la natura sa de erou cu puteri senzaționale. Una dintre imagini ni-l arată pe Smith trântind la pământ, fără prea mare efort, un grup de băieți.

Pe lângă Stallone și Walton, fotografiile oferă o primă imagine și asupra lui Pilou Asbæk (Game of Thrones), în rolul potențialului personaj antagonic, Cyrus.

Din distribuție mai fac parte, de asemenea, Dascha Polanco, Moises Arias (The King of Staten Island), Martin Starr (Spider-Man: No Way Home), Jared Odrick, Michael Aaron Milligan și Deacon Randle.

Samaritan urmează să debuteze oficial pe Amazon Prime în data de 26 august 2022.