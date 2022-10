Sute de români au căzut în ”capcana” voucherelor sociale: cum rămâi fără banii de la stat, fără tichete de masă

Câteva milioane de români s-au bucurat în ultimele luni de ajutoare financiare de la stat. Voucherele sociale sau tichetele de masă de la Guvern au reprezentat o mână de ajutor întinsă celor mai vulnerabili români. Din păcate, nu mic este numărul celor care au pierdut banii, dintr-o greșeală.

Voucherele sociale de la Guvern, oferite sub formă de carduri digitale, au fost supranumite tichete de masă pentru că singurul lucru pe care îl poți cumpăra cu ele sunt alimente de bază și, eventual, mese calde. Atât. În cazul în care te gândești să cumperi hrană pentru animale sau băuturi alcoolice, chiar și dacă vânzătorul îți spune că este în regulă, ai face bine să nu mergi pe mâna lui. În cel mai ”optimist” caz, rămâi fără bani pe card. În cel mai pesimist, primești o amendă usturătoare. Câteva sute de români s-au plâns de faptul că nu au mai putut să-și folosească banii de cardul social după ce au căzut în capcana de mai sus.

Vouchere sociale, o sursă de stres: cum rămâi fără banii de la stat

Tot mai mulți români au început să se plângă online pentru că au pierdut banii de la stat, după ce au folosit tichetele de masă pentru altceva decât alimente. ”Dragi utilizatori de carduri sociale primite de la stat, nu cumpărați nimic, decât alimente pentru oameni, nu cumpărați hrană pentru animale, pentru că vi se vor bloca cardurile și ajutorul este anulat!

Nu cumpărați șervețele, hârtie igienică, detergenți etc., chiar dacă magazinul va spune că e ok! Noi am pierdut dreptul pentru că am cumpărat 2 cutii hrană pentru cățel, la casă de marcat ni s-a spus că este ok dar după, ni s-a anulat dreptul de a mai beneficia de acești bănuți pe motiv că sunt destinați strict pentru hrană oamenilor! Copilul meu nu mai poate beneficia de acest ajutor! Mare grijă!”, este unul dintre sutele de mesaje publicate online de români.

Unii își recunosc vina, dar acest detaliu nu te ajută dacă ai pierdut deja banii. „Și noi am comis-o azi… Din lenea unei casierițe care nu a vrut să facă un al doilea bon separat pentru o plastilină de 5 lei și ne-a băgat-o pe același bon. Probleme sunt multe cu programul ăsta… Atenția însă trebuie să fie la noi”, a spus un alt român afectat de aceeași situație.