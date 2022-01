„Super Pumped: The Battle for Uber” are un nou trailer: ce știm, până acum, despre seria cu Joseph Gordon-Levitt

În urmă cu câteva săptămâni vă anunțam că „Super Pumped: The Battle for Uber” se află în linie dreaptă, în ceea ce privește lansarea sa oficială. Producătorii au publicat acum și un trailer, din care putem să schițăm câteva detalii, legate de modul de desfășurare al acțiunii acestei producții.

Joseph Gordon-Levitt va juca rolul CEO-ului Uber, în primul sezon al unui nou show antologic numit „Super Pumped”, pe scurt. Serialul dezvoltat de Showtime va fi „orchestrat” de Brian Koppelman și de David Levin, creatorii „Billions”. Noul serial va face parte din contractul recent, semnat de compania de cablu tv și o va include pe Beth Schacter, scenarista dramei muzicale Netflix, „Soundtrack”.

„ Super Pumped: The Battle for Uber” este un serial bazat pe cartea scrisă de Mike Isaac

Bazat pe cartea lui Mike Isaac, primul sezon din filmul serial „Super Pumped: The Battle for Uber” va pune emfază pe jocurile de culisele ale companiei de tehnologie de transport, ilustrând, deopotrivă, frământările din Silicon Valley. Gordon-Levitt va interpretat rolul lui Travis Kalanick, co-fondatorul și CEO al Uber.

Gordon-Levitt și-a început cariera de actor încă din copilărie, în sitcomul științifico-fantastic, „3rd Rock from the Sun”, ce a rulat timp de șase sezoane. Ulterior a fost selectat să joace în filme de succes, apreciate de public, precum „500 Days of Summer”, „Inception”, „50/50” sau „The Trial of the Chicago 7”. De asemenea, el are experiență și în ceea ce privește tehnologia, fiind interesat direct de subiect. Actorul este proprietarul și fondatorul HitRecord, care produce proiecte media online, companie cu ajutorul căreia a câștigat două premii Emmy.

Despre prezența lui Gordon-Levitt în viitorul serial, Amy Israel, vicepreședintele executiv de programe de la Showtime, a declarat: „Joseph Gordon-Levitt este un actor extrem de inteligent și carismatic. Suntem încântați să vedem cum va îmbunătăți acesta personajul Travis Kalanick, CEO-ul controversat Uber, a cărui ambiție și impuls nesăbuit a amenințat însăși firma căreia i-a pus bazele”.

Mai multe detalii, despre acest serial, urmează să fie anunțate în cel mai scurt timp.