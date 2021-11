„Super Pumped: The Battle For Uber”, un nou serial promițător. Joseph Gordon Levitt, în rolul principal

„Super Pumped: The Battle For Uber” va fi lansat de Showtime, în curând. Serialul promite să egaleze succesul precedent al seriei „Billions”.

„Super Pumped: The Battle For Uber” urmează a fi lansat de Showtime în data de 27 februarie 2022 și, odată cu asta, garantează că serialul se va ridica la nivelul „Billions”. De altfel, creatorii serialului menționat anterior sunt, de asemenea, responsabili, pentru existența „Super Pumped: The Battle For Uber”, ceea ce face, într-o oarecare măsură, lumină, în legătură cu modul de lucru al scenariștilor, dar și a echipei de producție.

Primul sezon este bazat pe cartea cu același nume scrisă de Mike Isaac și spune povestea unei firme de taximetrie (după cum ne putem da seama și din titlul) aflată pe culmile succesului. Cu toate că, până în acest moment, descrierea ar putea să nu le spună prea multe „devoratorilor” de filme și seriale, se preconizează că vom avea parte atât de acțiune, cât și de povești cu „tâlc”.

Personajul principal din „Super Pumped: The Battle For Uber” va fi interpretat de Joseph Gordon Levitt

Travis Kalanick, interpretat de Joseph Gordon Levitt, este CEO-ul unei firme revoluționare de taximetrie. Acțiunea serialului se va concentra pe drumul spre succes al companiei, încă de la începuturile sale, subliniind atât părțile bune, cât și pe cele mai puțin plăcute, ale lumii Silicon Valley.

Joseph Gordon Levitt nu este singura surpriză a creatorilor serialului. În Super Pumped îi vom mai putea vedea pe Uma Thurman (în rolul Arrianei Huffington), Kyle Chandler (în rolul lui Bill Gurley), Babak Tafti (în rolul lui Emil Michael), Mousa Hussein Kraish (în rolul lui Fawzi Kamel) și Elisabeth Shue (în rolul mamei lui Travis Kalanick), scrie Deadline.com.

Producătorii au dezvăluit că „The Battle For Uber” nu va fi o miniserie, ci un serial în toată regula. Fiecare sezon al acestui serial va urmări povestea altei afaceri de succes care, la un moment dat, a schimbat percepția oamenilor asupra lumii înconjurătoare.