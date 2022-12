SUA, anunț care îl va înfuria pe Xi Jinping: „Administraţia Biden susţine protestele din China”

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat că Administraţia Biden susţine protestatarii din China, ale căror manifestaţii față de măsurile prea stricte anti-COVID s-au transformat şi în demonstraţii anti-guvernamentale.

SUA sprijină protestatarii din China

„Susţinem dreptul oamenilor de pretutindeni, fie că vorbim de China, fie că vorbim de Iran, fie de alt loc, de a protesta paşnic, de a-şi face cunoscute punctele de vedere, de a-şi arăta frustrările”, a explicat Blinken.

Oficialul american a mai spus că va aborda problema revoltelor şi în vizita pe care o are programată în China, luna viitoare: „Vom spune ce am spus mereu şi ceea ce preşedintele Biden i-a spus lui Xi Jinping, că drepturile omului şi libertăţile civile sunt fundamentale pentru noi, ca americani. Niciun guvern american, niciun preşedinte american nu va trece astfel de lucruri sub tăcere”, notează CNN.

Măsurile anti-COVID foarte dure au scos oamenii în stradă

Protestele în China s-au declanșat după ce un incendiu din 24 noiembrie a ucis cel puţin 10 persoane în oraşul Urumqi, regiunea Xinjiang. Manifestanţii consideră că măsurile de carantină au împiedicat pompierii să acţioneze în timp util pentru salvarea victimelor.

Pe măsură ce demonstraţiile s-au extins în toată țara, oamenii au început să ceară şi mai multe libertăţi politice şi civile, nu doar relaxarea măsurilor anti-coronavirus, iar revoltele l-au avut ca ţintă şi pe preşedintele Xi Jinping.

Ciocniri între manifestanți și forțele de ordine

Guvernul chinez a luat măsuri rapide, trimițând polițiști pe străzi și înăsprind cenzura online. Secretarul de stat american a subliniat că SUA vor adopta aceeași abordare atunci când drepturile protestatarilor vor fi reprimate oriunde altundeva: „Noi vorbim împotriva ei, ne ridicăm împotriva ei și luăm măsuri împotriva ei”.

În urma acestor proteste masive, RPC a semnalat o schimbare în poziția sa față de Covid, relaxând unele restricții, în ciuda numărului mare de cazuri zilnice. Zeci de cartiere din Shanghai și Guangzhou, orașe care au înregistrat o creștere a îmbolnăvirilor, nu mai au măsuri de izolare.

Restricțiile au fost ridicate brusc în Guangzhou, la câteva ore după ce orașul a văzut proteste violente care au dus la ciocniri între poliție și manifestanți. O comunitate din capitala Beijing a permis izolarea acasă a bolnavilor de Covid cu simptome ușoare, potrivit unui raport Reuters, citat de BBC.