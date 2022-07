Steam Summer Sale a început: cele mai importante jocuri aflate la reducere

Reducerile de vară de la Steam au început și există o mulțime de oferte grozave de care să profiți anul acesta.

În fiecare an, din 2010, Steam a avut o mare reducere de vară. În timp ce cea mai mare vitrină de PC și bibliotecă de jocuri are o mulțime de vânzări diferite de-a lungul anului, niciuna nu este la fel de venerată ca Steam Summer Sale, adesea lăudându-se cu unele dintre cele mai mari reduceri la unele dintre cele mai recente titluri AAA, împreună cu unele dintre cele mai bune jocuri indie din amintirea recentă. Dacă a existat un joc pe care cineva nu-l așteaptă să cumpere, șansele sunt că Steam Summer Sale îi va împinge în sfârșit peste marginea respectivă.

După cum s-au așteptat utilizatorii Steam de lungă durată, reducerile de vară Steam din acest an oferă o mulțime de reduceri la unele dintre cele mai apreciate jocuri AAA din ultimii ani. Monster Hunter Rise este un astfel de titlu. Lansat inițial pe Nintendo Switch, Monster Hunter Rise poate să nu fie la fel de mare și îndrăzneț ca Monster Hunter World, dar oferă una dintre cele mai accesibile și simplificate experiențe Monster Hunter din toate timpurile. În acest moment, oferta de vară Steam este listată pentru 30,59 USD, o reducere grozavă de 49%.

Dying Light 2, continuarea parkourului de la Techland este, de asemenea, la reducere, fiind acum listat la 39,99 USD, o scădere de 33% față de prețul său standard de vânzare. Pentru un joc care a fost lansat cu doar câteva luni în urmă, această reducere este destul de impresionantă, mai ales când acel joc este Dying Light 2, care oferă o cantitate mare de conținut.

O serie de oferte care nu trebuie ratate

La începutul anului, Sony a lansat pe PC, celebrul său God of War, celebrul său joc universal, aducând jocul stelar centrat pe narațiune unui public nou-nouț. În loc să fie doar un simplu port, Sony a depus efortul și a inclus o gamă de caracteristici exclusive pentru PC, cum ar fi DLSS și suport pentru ecran lat. God of War este în prezent de 39,99 USD la Steam Summer Sale, care este doar o reducere de 20%, dar face ca acest joc deja grozav să merite cu atât mai mult.

Un alt joc AAA care merită luat, Tiny Tina’s Wonderlands este unul dintre cele mai recente jocuri lansate pe această listă, iar Steam Summer Sale îl are în prezent listat la 47,99 USD. Deși este doar o reducere de 20%, Tiny Tina’s Wonderlands a apărut abia la sfârșitul lunii martie, așa că orice reducere este binevenită.

Pe partea Indie, Tunic este la vânzare pentru 26,99 USD. Poate fi doar o ușoară scădere a prețului cu 10%, dar versiunea proaspătă a lui Tunic asupra formulei Zelda Dungeon crawler merită mai mult decât prețul de intrare. Un stil de artă frumos și vibrant, niște mecanisme de luptă surprinzător de complexe și puzzle-uri interesante fac pe Tunic să iasă în evidență din mulțime.

Într-o ordine similară, Death’s Door are în prezent o reducere de 50%, listată la doar 9,99 USD. La fel ca Tunic, Death’s Door are o mare influență din titlurile clasice Zelda, dar are și o senzație și un aspect clar inspirat de Dark Souls, combinând designul fermecător al personajelor cu o atmosferă și un mediu sumbru. Death’s Door a reușit chiar să câștige premiul pentru cel mai bun indie la Game Awards 2021.

Desigur, Steam oferă și nenumărate oferte pentru clasicele mai vechi, cum ar fi Dragon’s Dogma: Dark Arisen, care a scăzut la doar 4,79 USD, și Titanfall 2 pentru doar 4,79 USD. Dacă jucătorii caută un succes ieftin și vesel de nostalgie, atunci există și o mulțime de jocuri mult mai vechi la vânzare, inclusiv marea majoritate a titlurilor Star Wars, Deus Ex și seria Half-Life, inclusiv ceea ce este considerat pe scară largă a fi cel mai bun joc VR, Half-Life Alyx, care are o reducere de 50%.

Reducerea de vară Steam se desfășoară în perioada 23 iunie până pe 7 iulie.