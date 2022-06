Controversatul joc Ready or Not se întoarce pe Steam: de ce a fost dat jos

„Într-o dovadă de bună-credință, am decis să eliminăm materialele subiectului și orice referire la acestea”.

FPS-ul tactic Ready or Not este din nou la vânzare pe Steam, după soluționarea unei dispute privind mărcile comerciale.

Dezvoltatorul Void Interactive a postat pe Twitter că se confruntă cu o „încălcare a mărcii comerciale” a „hărții recente Night Club”, care a fost lansată ca parte a celei mai recente actualizări a jocului cu acces anticipat la începutul săptămânii.

„Luăm foarte în serios preocupările privind IP și, într-o dovadă de bună-credință, am decis să eliminăm materialele subiectului și orice referire la ele din Ready or Not și din oricare dintre rețelele noastre sociale sau alte publicații”, a spus Void.

Un joc controversat

În consecință, jocul a fost eliminat din magazinul Steam în timp ce echipa „a finalizat modificările”, deși presupusele motive din spatele înlăturării sale au fost făcute evidente abia la două zile după ce a fost dat jos de pe platforma online.

Probabil că problema a fost rezolvată, iar shooter-ul este din nou la vânzare. Dezvoltatorul s-a gândit, totuși, să detalieze ce a implicat disputa privind mărcile înregistrate, deși unii jucători speculează că clubul de noapte numit în actualizare a fost puțin prea asemănător cu cel al unui lanț de locații din Marea Britanie.

„Atenție Ofițeri, Ready or Not este din nou pe Steam și din nou disponibil!”, a postat Void pe Twitter. „Ne pare foarte rău pentru această pauză și sperăm că nu a fost prea incomod.”

Nu este prima dată când shooterul se confruntă cu mici probleme, deoarece Void Interactive și-a pierdut editorul pentru Ready or Not la câteva zile după ce comentariile sugerau că ar include o misiune cu împușcături într-o școală. Jocul a fost lansat în acces anticipat pe 17 decembrie, dar într-o declarație pe Twitter la scurt timp după aceea, Void Interactive a declarat că s-a despărțit de editorul Team17.