„Star Wars” și Studio Ghibli fac echipă pentru un scurtmetraj Disney+: când poți vedea Zen – Grogu and Dust Bunnies

În urmă cu câteva zile, Studio Ghibli a postat pe Twitter un videoclip teaser care arată atât logo-ul său, cât și cel al Lucasfilm, precum și o fotografie a unei figurine Grogu. Iată ce poți vedea pe Disney+.

Acum știm ce sugerează acele postări. Se pare că cele două companii au lucrat împreună pentru a crea un scurtmetraj desenat manual de Studio Ghibli. Se intitulează “Zen – Grogu and Dust Bunnies”, avându-l în rolul principal pe iubitul copil extraterestru din The Mandalorian cu o puternică afinitate pentru Forță și „susuwatari”, din filmele de animație ale lui Hayao Miyazaki My Neighbor Totoro și Spirited Away.

Zen – Grogu and Dust Bunnies, pe Disney+

Potrivit IGN, scurtmetrajul a fost regizat de Katsuya Kondo, care este cunoscut pentru munca sa de design de personaje și un stil care este strâns legat de filmele Studio Ghibli. De asemenea, include muzică de Ludwig Göransson, care a compus partiturile pentru ultimele două sezoane din The Mandalorian. Zen – Grogu și Dust Bunnies este disponibil pentru streaming de pe 12 noiembrie, pe Disney+, la exact trei ani de la debutul The Mandalorian.

Discover Zen – Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animation by Studio Ghibli, is streaming tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ODqHrgIwnB — Disney+ (@DisneyPlus) November 12, 2022

Grogu se va întoarce și va fi reunit cu „Mando” în al treilea sezon din The Mandalorian, după ce a plecat să se antreneze la Templul Jedi al lui Luke, până la sfârșitul celui de-al doilea sezon. Disney le-a oferit fanilor o privire asupra a ceea ce se pot aștepta când serialul va reveni cândva anul viitor, într-un trailer lansat în timpul expoziției companiei D23, în septembrie.

Grogu, sau Baby Yoda, a apărut pentru prima dată în The Mandalorian și a luat galaxia cu asalt de atunci. Iepurașii de praf, pe de altă parte, apar în filmele My Neighbour Totoro și Spirited Away de la Studio Ghibli. În japoneză, sunt cunoscuți ca susuwatari sau funingine rătăcitoare.