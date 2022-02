Simon Leviev, ‘Escrocul de pe Tinder’, rupe tăcerea despre documentar: „Nu sunt un om fals”

În urmă cu 4 ani, un tânăr intra în atenția poliției și a presei. În 2018 și 2019, Shimon Hayut, în vârstă de 31 de ani, ar fi înșelat mai multe femei pentru a-i da sute de mii de dolari sub pseudonimul Simon Leviev. El pretindea că este un miliardar care lucrează în industria diamantelor și le cerea fonduri. Tânărul pretindea că se află în pericol și că are nevoie de bani pentru a-și proteja identitatea. Luna aceasta, presupusele sale stratageme au fost expuse într-un nou documentar Netflix, declanșând reacții imense împotriva sa. Prima dată de la lansarea documentarului, Shimon Hayut a decis să vorbească despre cele întâmplate.

Documentarul Netflix care a pus lumea pe jar

De curând, gigantul Netflix a pus la dispoziția abonaților săi un documentar, denumit „The Tinder Swindler”. Personajul principal nu este unul fictiv, rodul imaginației unui scenarist, el există în realitate și se numește Shimon Hayut. Producția Netflix vrea să spună povestea din spatele celui care ar fi înșelat femei între anii 2018 și 2019, sub un nume fals.

Așa-numitul „The Tinder Swindler” este Shimon Hayut, un escroc condamnat, născut în Israel. Hayut a folosit aplicațiile de dating pentru a cunoaște mai multe femei, apoi a stabilit linii de credit și împrumuturi pe numele lor, lăsându-le în cele din urmă pe acestea să plătească facturile.

Acesta a reușit să câșitge o sumă record. O sumă estimată la 10 milioane de dolari, potrivit The Times of Israel. Hayut se sustrăgea de la rambursare prin amenințări și alte metode de a trage de timp cu victimele sale.

Își făcuse un obicei din a trimite mesaje vocale WhatsApp din ce în ce mai nebunești, trimițându-le chiar unul și realizatorilor filmului produs de Netflix când a aflat de existența acestuia, se spune pe blogul gigantului.

Shimon Hayut a decis să vorbească public

Bărbatul cunoscut sub numele de „Tinder Swindler”, a fost expus într-un nou documentar Netflix la începutul acestei luni. Acum, Shimon Hayut, în vârstă de 31 de ani, a decis să vorbească pentru prima dată public.

În interviul acordat, Hayut spune că portretul pe care Netflix l-a făcut despre el este total greșit și că el „nu este acest monstru”. Shimon Heyada Hayut a operat sub mai multe pseudonime, inclusiv Simon Leviev.

El se află în centrul documentarului bombă de pe Netflix, văzut acum de peste 50 de milioane de oameni din întreaga lume. În primul său interviu televizat de la lansarea filmului, Hayut spune că este o poveste inventată, conform celor de la DailyMail.

„Nu sunt un escroc Tinder! Nu sunt un escroc și nu sunt un fals. Oamenii nu mă cunosc, așa că nu mă pot judeca. Eram doar un tip singur care voia să întâlnească niște fete pe Tinder”, spune Shimon Hayut, adăugând că este „cel mai mare gentleman”.

Interviul în două părți a fost difuzat luni, 21 februarie, și marți, 22 februarie în Marea Britanie.

Hayut le-a convins să dea sute de mii de dolari

În documentarul Netflix, care a apărut pe 2 februarie, trei dintre presupusele sale victime au vorbit. Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm și Ayleen Charlotte au vorbit despre cum le-a convins să dea sute de mii de dolari.

The Times of Isreal a relatat că, deși Lev și afacerea sa cu diamante LLD Diamonds este reală, el nu are nicio legătură cu Hayut. Lev Leviev, ulterior, a depus o plângere împotriva acestuia la poliție pentru că s-a prezentat în mod fals ca fiind fiul său.

Studenta norvegiană Cecilie avea 29 de ani când s-a întâlnit cu Hayut. Tânăra a susținut că i-a dat peste 270.000 de dolari pe parcursul relației lor, după ce s-au conectat prin Tinder în ianuarie 2018.

El le copleșea pe femeile pe care le întâlnea pe aplicația de dating cu călătorii scumpe și cadouri opulente. Se folosea de banii pe care îi luase de la celelalte victime ale sale.

Cinci luni de închisoare și zeci de mii de dolari de plată

Hayut a fost în cele din urmă arestat, după ce a fost prins cu un pașaport fals. Ulterior, a fost condamnat în decembrie 2019. El a fost eliberat în luna mai a anului 2020, după ce a executat cinci luni din pedeapsa de 15 luni.

De asemenea, a fost obligat să le plătească victimelor sale 43.289 de dolari și să plătească o amendă de 5.771 de dolari, în conformitate cu termenii unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Hayut a mai executat anterior doi ani într-o închisoare finlandeză, în 2015. Atunci a fost acuzat că a înșelat trei femei diferite. De asemenea, se pare că a fost nevoit să fugă din țara sa de origine, Israel, în 2011. Pleca din Israel pentru a evita infracțiunile de fraudă pe care le comisese la începutul anilor 2000.