Codin Maticiuc vrea să facă un film cu Liviu Vârciu. Ce avere a investit afaceristul în filmele sale EXCLUSIV

Codin Maticiuc și Liviu Vârciu, ambii cap de afiș în ultimele filme românești, și-au împărțit supremația în cinematografe, producțiile lor înregistrând un imens succes și pe Netflix. N-ar fi exclus ca, într-un viitor deloc îndepărtat, cei doi șarmanți actori să-și dea replica în același film de lung metraj, cel mai probabil, o comedie. Cel puțin așa susține Codin Maticiuc, pentru playtech.ro

Codin Maticiuc și Liviu Vârciu au adunat, în cinematografe, dar și în fața televizoarelor, sute de mii de români, spumoasele lor comedii, în care sunt protagoniști, fiind vizionate la greu. Mai mult, ei au ocupat și locuri onorante în top 10 Netflix.

Deși, în acest moment, sunt, cel puțin teoretic, rivali, atât pe pe micul cât și pe marele ecran, nu este exclus ca Liviu Vârciu și Codin Maticiuc să dea mâna pentru o producție comună, cel mai probabil, o comedie, în care să-și unească talentul actoricesc.

Contactat de reporterii playtech.ro, Codin Maticiuc, care a atras în cinematografe, la filmul lui, „Miami Bici”, peste 350.000 de români, vine cu o veste-surpriză: „Aș face un film cu el, Liviu Vârciu este un băiat talentat”.

Codin Maticiuc, care acum are în lucru cea de-a treia producție cinematografică, ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru impact.ro, cât îl costă să realizeze un film în România, și cât în America, diferența de preț fiind incredibil de mare:

Codin Maticiuc a dezvăluit, în emisiunea „Aproximativ discuții”, cu Gojira, că în 2022 va filma pelicula „Miami Bici 2”, în care îl interpretează pe Piciul, un român plecat peste Ocean ca să se îmbogățească rapid și să trăiască visul american:

Cât îl privește pe Liviu Vârciu, el n-a prea avut noroc la bani, precum Codin Maticiuc. A recunoscut că, tot ce a câștigat la debut, cu trupa muzicală L.A., a risipit la jocurile de noroc, dar și pe alte distracții. Prin urmare, ca să realizeze producția „Zăpadă, ceai și dragoste ”, în care interpretează rolul principal, și care a rulat pe marele ecran și a fost difuzat de Netflix, iubita lui și-a vândut apartamentul.

Liviu a apreciat efortul partenerei de viață, ba chiar i-a promis solemn că îi va înapoia toți bănuții, cei peste 40.000 de euro. Liviu a reușit însă ce n-au reușit marii regizori. El a convins aproape toate vedetele din distribuție să filmeze gratuit:

„Nu am găsit la acel moment bani pentru cei din distribuţie. Însă asta înseamnă să ai prieteni buni. Am vorbit cu fiecare dintre ei atunci când am pornit la drum. Mi-am dorit să am un mixt în distribuţie, şi actori profesionişti, şi oameni care nu au avut niciodată de-a face cu aşa ceva. Aşa au apărut un Pepe, un Alex Velea, un Dan Negru.

Pe lângă un Cosmin Seleşi, Paula Chirilă sau Angel Popescu. Cu toţii au fost extrem de deschişi ideii şi m-au ajutat cât de mult au putut. Se şi vede din munca finală. M-am consultat în aproape toate deciziile luate cu regizorul Cătălin Bugean şi am luat hotărârile de comun acord.”, ne declara Liviu Vârciu pentru playtech.ro.