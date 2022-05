Spider-Man: No Way Home face valuri: ce performanță a reușit cel mai bun film cu Spider Man

Spider-Man: No Way Home se află în fruntea MTV Movie Awards cu 7 nominalizări. Spider-Man: No Way Home conduce premiile MTV Movie Awards cu șapte nominalizări, inclusiv cel mai bun film, cea mai bună luptă, cea mai bună performanță și cea mai bună echipă.

Premiile MTV Movie and TV 2022 sunt conduse de Spider-Man: No Way Home, cu 7 nominalizări, inclusiv cel mai bun film și cea mai bună echipă. Premiile MTV Movie Awards sunt un eveniment anual de premii, care desemnează câștigătorii din fiecare categorie prin voturile online ale fanilor.

Spider-Man: No Way Home, 7 nominalizări la Premiile MTV Movie and TV 2022

Premiile MTV Movie and TV rulează din 1992, prezentând de obicei categoriile standard Best-of. De-a lungul anilor, totuși, s-au adăugat și mai multe categorii, ca urm are a cerințelor de la fani, cum ar fi Cel mai bun sărut, Cel mai bun erou, Cel mai bun răufăcător și Cea mai bună luptă. Trofeul câștigătorului este o statuie „golden popcorc”, care a rămas standardul încă de la început.

No Way Home i-a avut în distribuție pe Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Zendaya, Willem Dafoe, Jamie Foxx, Jacob Batalon, Alfred Molina, Marisa Tomei și Benedict Cumberbatch în rolul Doctor Strange, atrăgând 1,8 miliarde de dolari la box office-ul global.

Filmul MCU, aclamat de critici, a fost un succes uriaș pentru public, dar a fost exclus de la Oscarurile din 2022, obținând o singură nominalizare pentru Cele mai bune efecte vizuale, categorie unde a câștigat Dune. No Way Home a debutat recent pe Blu-Ray și digital, continuându-și succesul inovator, mulți considerându-l cel mai bun dintre toate filmele Spider-Man de până acum.

Acum s-a anunțat că Spider-Man: No Way Home conduce nominalizările la premiile MTV Movie and TV 2022, strângând 7 nominalizări. Printre acestea se numără cel mai bun film, cea mai bună performanță într-un film, cel mai bun erou, cel mai bun răufăcător, cea mai bună luptă, cea mai bună echipă și cel mai bun sărut. Pe lângă No Way Home, alți concurenți principali includ The Batman cu 4 nominalizări și (pe partea de seriale) Euphoria, de asemenea, cu 7 nominalizări. Fanii pot vota până pe 18 mai pentru preferatele lor pe MTV.com. Aruncă o privire AICI la lista completă a nominalizaților.