Spider-Man: Miles Morales ajunge pe calculatoare: când vei putea să îl joci pe PC

Miles Morales va fi disponibil atât pe Steam, cât și pe Epic Games Store.

Înainte de lansarea Marvel’s Spider-Man pe PC, Insomniac Games și PlayStation au confirmat că Miles Morales își va ajunge în cele din urmă pe platformă. Acum, PlayStation a confirmat o fereastră de lansare a titlului și se pare că jucătorii de pe computer vor putea experimenta Spider-Man: Miles Morales în toamna anului 2022.

Spider-Man: Miles Morales este disponibil în prezent pe PlayStation 4 și PlayStation 5. Portul le va oferi utilizatorilor Windows posibilitatea de a experimenta aventura strălucitoare pentru ei înșiși.

Imediat după lansarea lui Insomniac pentru PC pentru Marvel’s Spider-Man Remastered luna trecută, spin-off-ul său, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, își va face drumul pe PC cândva mai târziu în acest an.

Canalul de YouTube al PlayStation a lansat un teaser trailer pentru Miles Morales, prezentând fidelitatea înaltă a graficii sale. Nixxes Software lucrează la portul PC Miles Morales, aceiași oameni din spatele portului PC al lui Spider-Man Remastered. Miles Morales este disponibil pe wishlist pe Steam și în magazinul Epic Games.

Diseminarea Sony pentru PC continuă cu o altă exclusivitate

Lansat inițial în 2020, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales are loc la aproximativ un an după finalul din Spider-Man. În acest nou joc, intri în pielea lui Miles, în timp ce el se antrenează și ajunge să se înfățișeze ca singurul Spider-Man din New York, în timp ce Peter Parker își ia o vacanță atât de necesară. Probabil cea mai bună parte a oricărei lansări pentru PC a unui joc de consolă sunt modurile care urmează pentru joc.

În scurtul timp în care Spider-Man Remastered a fost pe PC, am văzut deja pe Kingpin, Stan Lee și modelul Goro Majima al lui Yakuza schimbat în locul eroului care vorbește rapid al celor de la Marvel. În același spirit, aștept cu răsuflarea tăiată modurile lui Miles Morales. Poate că vom vedea un mod Static Shock? Ar fi destul de frumos.