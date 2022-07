Marvel, luată la țintă de fani: cum a supărat internetul

Fanii râd de MCU pentru că nu a reușit să abordeze evenimentele cataclismice de la sfârșitul Eternals în proiectele lansate de atunci.

Fanii au început să-și bată joc de Marvel pentru că nu au reușit să abordeze evenimentele cataclismice din finalul Eternals.

Eternals a ajuns în cinematografe în noiembrie anul trecut și a fost primul film MCU care a primit un scor de 47% pe Rotten Tomatoes. Cu toate acestea, publicul a fost mai amabil cu filmul regizat de Chloé Zhao. Eternals a fost susținut și de o distribuție stelară, cu Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Kumail Nanjiani și Brian Tyree Henry.

În Eternals, echipa descoperă că Pământul este amenințat de o Apariție iminentă, care este distrugerea planetei prin nașterea unui nou Ceresc dintr-o sămânță din Pământ care s-a hrănit cu populația. Sfârșitul filmului îl vede pe noul Ceresc, Tiamut, începe să iasă din Pământ cu o mână și o parte din cap expuse în ocean. Din fericire, Eternii sunt capabili să-l oprească pe Timaut, înghețând Celestul în loc, fie ucigându-l, fie lăsându-l latent. Cu toate acestea, aici este lăsat Celestul, încă parțial expus, redefinind în esență geografia Pământului printr-un eveniment care modifică lumea.

Fanii râd de logica MCU

Fanii MCU au apelat recent pe Twitter pentru a semnala eșecul Marvel de a recunoaște Emergence from Eternals în proiectele care au urmat de atunci. Utilizatorul @mcwm a postat o imagine a formei parțial expuse a lui Tiamut din finalul filmului, spunând: „Au existat acum trei filme Marvel care au avut loc de la Eternals și, cumva, nimeni nu a menționat odată ce s-a întâmplat în film”.

În timp ce unii utilizatori au fost de acord, mulți au încercat cu umor să raționalizeze situația, cum ar fi Jeff D. Lowe, care afirmă: „Sincer, dacă jumătate din lume ar dispărea și apoi ar reapărea cinci ani mai târziu, nu aș fi atât de uimit de nimic în viață mergând înainte”.

De când Eternals a debutat în noiembrie anul trecut, Marvel a lansat trei filme: Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness și Thor: Love and Thunder. MCU a crescut substanțial și pe Disney+, cu mai multe spectacole noi debutând de când Eternals au ajuns în cinematografe, inclusiv Moon Knight și Ms. Marvel. Cu toate acestea, niciunul dintre acele filme sau seriale nu a recunoscut evenimentele din Eternals. Deși pare o neglijare uluitoare, având în vedere amenințarea masivă și dovezile rămase, Marvel ar putea căuta să se distanțeze de Eternals după recepția sa slabă.

Cu toate acestea, Marvel probabil că nu o să abandoneze complet Eternals.