VIDEO South Park va avea un lung metraj despre pandemie: când se lansează

Creatorii South Park au fost dintotdeauna ancorați în realitatea cotidiană, deci nu ar trebui să vină ca o surpriză pregătirea unui lung metraj despre pandemie.

Episoadele din South Park gravitează în jurul a 20 de minute, dar primul episod din sezonul nou va avea o oră și spune o poveste un pic mai elaborată, cea a lumii în care am trăit în ultima jumătate de an. Show-ul va fi intitulat The Pandemic Special și va fi difuzat pe 30 septembrie pe Comedy Central. În aceeași zi sau a doua zi, ar trebui să-l poți vedea și în România.

Pentru a genera interes pentru începerea noului sezon, a fost publicat și un trailer de câteva minute pe care îl poți vedea mai jos. Acesta reprezintă o premieră pentru îndrăgitul serial de animație, având vedere că niciun alt sezon anterior nu a avut nevoie de un trailer. Nici acum, probabil, că nu era nevoie, dar te ajută totuși să știi la ce să te aștepți.

The Pandemic Special din South Park va ironiza reacția autorităților la pandemie și, inevitabil, se va lega de modul în care a început noul an școlar. Acesta este un subiect foarte aprins și în România, nu doar în SUA. Un pic de umor și satiră s-ar putea să fie exact ce trebuie pentru a tolera un pic mai ușor perioada în care trăim.

Dacă South Park îți este un subiect străin, show-ul creat de Trey Parker și Matt Stone va începe în acest an cel de al 24-lea sezon. A început în 1997, iar cel mai recent episod a fost difuzat în decembrie 2019. Are 5 premii Emmy câștigate și alte 12 distincții în cei peste 20 de ani în care a fost difuzat. În clasamentul IMDb pentru cele mai bune seriale din toate timpurile ocupă poziția cu numărul 97. Una peste alta, sunt foarte curios ce abordare va avea serialul asupra timpurilor ciudate prin care trecem.