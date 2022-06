Sorin Oprescu a fost eliberat din închisoare. Mesajul transmis de fostul edil pentru România

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost eliberat, miercuri seară, din închisoarea de maximă siguranță Korydallos din capitala Atena, unde a fost dus după ce a fost prins de autoritățile elene. Medicul român susține în continuare că este nevinovat și promite că își va face dreptate.

Sorin Oprescu este liber

Condamnat de Curtea de Apel București la peste 10 ani de închisoare cu executare, Sorin Oprescu a fost prins în Grecia, unde are o casă cumpărată/închiriată. Fostul edil al Capitalei a stat în spatele gratiilor mai multe zile, timp în care judecătorii eleni au analizat cazul său. În cele din urmă, instanța a decis să-l elibereze pe Oprescu. Acesta și-a plătit, miercuri, cauțiunea de 5.000 de euro și este liber până la următorul termen de judecată.

Iar Adriana Nica, partenera de viața a lui Sorin Oprescu, spune că va ataca hotărârea care îi confiscă locuința, în condițiile în care aceasta nici nu a fost parte a procesului. Judecătorii au afirmat că averea ei provine din șpăgile lui Oprescu, anunță România TV.

„Sorin Oprescu este liber. Se află la secția de poliție unde dă cu subsemnatul. Este eliberat sub control judiciar. Am vorbit cu consoarta lui, Adriana Nica, mi-a spus că a fost o chestiune birocratică. A ieșit din pușcărie pe la 19.20. Ea mi-a spus că este marcat fizic și psihic, dar că este încrezător. Nu are brățară electronică, dar nu are voie să părăsească Grecia. Nu vrea să pună genunchiul jos, nu se predă, se consideră nevinovat”, a spus jurnalistul Victor Ciutacu, la RTV.

Declarații făcute de fostul edil după ce a ieșit din închisoare

„Judecătorii au fost duri, dar corecţi şi pentru lucrul ăsta eu le mulţumesc, pentru că am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare, pentru că pedeapsa pe acre am primit-o este nemeritata şi ştiu bine ce înseamnă. Toată lumea îmi spune că mai există căi de atac. Da, mai există! Dar tot atât de bine ştiu că la vârsta mea şi la afecţiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce am murit de mult şi nu vreau să mor. Vreau să trăiesc măcar până în momentul în care voi ajunge să pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi că nu am făcut nimic altceva decât să plătesc, din punct de vedere politic, anii 2015 şi zăpăceala furibundă, încât să dispară tot ceea ce a însemnat clasa politica la momentul respectiv. Este o modalitate pe care eu nu am să o înţeleg niciodată şi este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut”, a afirmat Sorin Oprescu, pentru Antena 3.

Sorin Oprescu afirmă că nu a fugit din România, așa cum toată lumea a crezut, ci „îmi refăceam visul de o viaţă întreagă, ca atunci când voi ieşi la pensie, o să pot să îmi petrec liniştit zilele pe care le mai am. Eram acasă, în apartamentul pe care l-am închiriat, îmi definitivam formele de rezidenţă începute cu şase luni în urmă, momentul în care m-am pensionat. Am fost şocat. Pe mine m-au găsit acasă, după numărul social. Nu m-am ascuns, nu am stat să fug, Unde să fug şi pentru ce? Când totul a fost o mascaradă şi cu acest proces. Am trăit cu speranţa că poate se doreşte să se afle adevărul. Am fost convins, după ce am primit înştiinţarea, că nu”.

Fostul primar al Bucureștiului nu are voie sa părăsească Grecia și va trebui să se prezinte în fiecare lună la poliție (pe data de 5 și 16), pentru un control judiciar.