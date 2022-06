Sorin Oprescu, mărturii în fața judecătorilor eleni: ”Nu am avut stăpân. Plătesc acum că nu m-am supus rugăminților politice”

Judecătorii din Grecia au hotărât marț ca fostul edil al Capitalei Sorin Oprescu să fie lăsat în libertate pe cauțiune. Acesta a declarat în faţa magistraților greci că a ajuns să fie condamnat în baza unui denunţ şi în condiţiile în care în România a existat o „euforie” privind trimiterea în judecată a unor politicieni.

„Fiindcă am participat şi am câştigat cursa pentru primar general, în urmă cu 15 ani, ca independent şi nu ca membru de partid, nu am avut stăpân, domnule preşedinte, şi ceea ce am făcut am făcut pentru neamul meu şi fără să ţin seama, cu ghilimelele de rigoare, de rugăminţile politice. Am refuzat, domnule preşedinte, o serie de relaţii (…) Plătesc acum această nesupunere pe care toată viaţa mea am considerat-o că nu poţi face ceva bun pentru oameni stând în genunchi”, a declarat Sorin Oprescu, potrivit Antena 3.