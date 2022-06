Sony pregătește filme noi: Gran Turismo a primit data de lansare

Sony Pictures și PlayStation Productions, a căror cea mai recentă colaborare a încasat peste 400 de milioane de dolari în box office-ul global la începutul acestui an, se urcă la volan pentru o adaptare cinematografică a legendarului joc de conducere Gran Turismo.

Sub bagheta Columbia Pictures filmul va fi lansat pe 11 august 2023. Neill Blomkamp, care este departe de a fi un străin de lumea jocurilor video, este regizorul, în timp ce scenariul a fost scris de către Jason Hall, faimos pentru American Sniper. În ceea ce privește partea de producție, aceasta este realizată de către Asad Qizilbash și Carter Swan de la PlayStation Productions alături de Doug Belgrad și Dana Brunetti.

Filmul este bazat pe o poveste adevărată, împlinirea dorințelor supreme a unui jucător adolescent Gran Turismo ale cărui abilități de joc au câștigat o serie de competiții Nissan pentru a deveni un adevărat șofer profesionist de mașini de curse.

Sony nu pierde timpul

Există o istorie bogată în spatele jocului, creat de Polyphony și Kazunori Yamauchi în 1997 și salutat drept unul dintre cele mai autentice simulatoare de conducere din clasa sa pentru concentrarea sa pe grafica precisă, fizica condusului și atenția acordată detaliilor mașinilor sale.

Seria s-a vândut în peste 85 de milioane de exemplare, cea mai recentă ediție, Gran Turismo 7, care a ajuns pe rafturi în martie pentru PS 4 și PS 5.

Acesta este cel mai recent exemplu în care Sony își adaptează francizele de jocuri pentru ecranul mare și mic. Aceasta a devenit o prioritate mai mare pentru companie în ultimii ani, sub bannerul PlayStation Productions.

Serialele bazate pe The Last of Us și Twisted Metal au fost în lucru de ceva vreme, iar Sony a dezvăluit recent că adaptările Horizon și God of War vor veni pe Netflix și, respectiv, Amazon Prime Video. În cele din urmă, compania a lansat filmul Uncharted la începutul acestui an, în timp ce un film Ghost of Tsushima este în curs de dezvoltare. Sony a mai menționat că o emisiune TV Gran Turismo este în curs de dezvoltare, dar nu este clar dacă asta va continua după anunțul filmului.