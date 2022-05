Sony aduce „Horizon” și „God of War” pe Netflix și Prime Video: o serie „Gran Turismo” este în lucru, de asemenea

Sony a avut multe de discutat în timpul informării sale anuale pentru investitori, inclusiv planuri de a crește producția PlayStation 5 și de a pune consola în mâinile mai multor oameni care își doresc una.

Una dintre cele mai interesante știri a venit în timpul conferinței, când compania a confirmat că va adapta încă trei dintre jocurile sale în seriale.

Un serial bazat pe jocurile Horizon este în drum spre Netflix și o serie God of War va veni pe Prime Video, relatează IGN. PlayStation Productions are și o emisiune TV Gran Turismo în dezvoltare, dar nu a fost dezvăluit unde o veți putea viziona.

Sony face filme și seriale pe baza jocurilor sale

Detaliile despre cele trei proiecte sunt puține deocamdată. Rămâne de văzut cine va fi distribuit în rolul lui Aloy, Kratos, Atreus și alte personaje (avem degetele încrucișate pentru Alan Cumming ca Mimir) și cum plănuiește Sony să facă o emisiune TV din Gran Turismo.

Transformarea unora dintre cele mai mari jocuri ale sale în emisiuni TV și filme a fost un accent major pentru Sony în ultimii ani. După peste un deceniu de încercare de a face un film Uncharted, Sony Pictures a lansat, în sfârșit, unul anul acesta. Un film Ghost of Tsushima este și el, de asemenea, în dezvoltare. În ceea ce privește televiziunea, un serial Twisted Metal este în drum spre Peacock, în timp ce filmările pentru primul sezon din foarte așteptatul show The Last of Us de la HBO se așteaptă să se încheie în următoarele câteva săptămâni.

Netflix are emisiuni animate bazate pe League of Legends, Castlevania și Cuphead, în timp ce un serial live-action Resident Evil va debuta în iulie. Amazon, pe de altă parte, are în pregătire un serial Fallout și, dacă e de crezut, un show Mass Effect în lucru.

Netflix a dezvăluit și trailerul oficial The Gray Man, un thriller plin de acțiune, cu regizorii Avengers: Endgame, frații Russo. Ryan Gosling este un asasin de elită aflat pe fugă în trailerul oficial The Gray Man. Adaptarea romanului cu același nume al lui Mark Greaney a rămas în dezvoltare de peste un deceniu, schimbând regizorii – Ad Astra, James Gray, cu duo-ul „Avengers: Endgame”, frații Russo, la jumătatea anului 2020. Deși o varietate de vedete au fost în discuții anterior pentru proiect, inclusiv Brad Pitt și Charlize Theron, Netflix, în cele din urmă, a obținut drepturile cu Ryan Gosling și Chris Evans pentru a conduce distribuția.