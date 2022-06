Sony a făcut anunțul: care sunt jocurile PlayStation Plus pentru luna iunie

Iunie 2022 se preface a fi o lună de referință pentru PS Plus și pentru marca generală PlayStation.

Sony a confirmat care sunt acele jocuri gratuite PS Plus pentru iunie 2022.

PS Plus va primi trei jocuri noi pe 7 iunie, care vor fi apoi disponibile până pe 5 iulie. Acestea sunt God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker și Nickelodeon All-Star Brawl. Lansarea God of War, când mulți anticipează cu multă continuarea sa, God of War: Ragnarok, este o mișcare inteligentă. Mai mult, pentru God of War din 2018 – nu vei avea nevoie de o PlayStation 5 doar pentru a juca aventura tată-fiu a lui Kratos fără costuri suplimentare.

Între timp, Naruto to Boruto: Shinobi Striker este un joc multiplayer online bazat pe îndrăgitul anime, cu bătălii 4v4. Este primul joc Naruto care permite crearea personajelor și are loc în timpul examenelor Chunin, când Naruto este Hokage.

PlayStation se pregătește de lansarea noului serviciu

Nickelodeon All-Star Brawl este un alt joc multiplayer, de data aceasta într-un stil mai apropiat de Super Smash Bros. Ultimate. Prezintă personaje din mai multe emisiuni precum SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Loud House, Invader Zim, Danny Phantom și Avatar: The Last Airbender.

Toate cele trei jocuri vor fi disponibile în perioada 7 iunie – 4 iulie. Când sosește PlayStation Plus actualizat (pe 13 iunie în America), titlurile vor fi în continuare gratuite ca parte a nivelului de bază PS Plus Essential.

Deși nu aș paria pe Sony să continue să ofere acest tip de selecție în viitor, gama din iunie sugerează că firma nu se grăbește să-și schimbe strategia în legătură cu jocurile gratuite. Pentru moment, cel puțin, vei avea nevoie doar de un plan Extra sau Premium mai scump dacă dorești acces la o bibliotecă mare de versiuni descărcabile și transmisibile în flux.

PS Plus Premium se lansează pe 13 iunie.