Sony și Ubisoft revoluționează PlayStation Plus: ce jocuri urmează să ajungă pe platformă

Gama impresionantă include „Ghost of Tsushima Director’s Cut” și „Demon’s Souls”

Sony a dezvăluit primele jocuri care urmează să sosească odată cu lansarea noilor sale servicii de abonamente PlayStation Plus Extra și Premium și este o gamă impresionantă. Titlurile PlayStation Studios includ Demon’s Souls (PS5) și Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS4/PS5), împreună cu jocuri terțe precum Assassin’s Creed Valhalla (PS4/PS5) și NBA 2K22 (PS4/PS5). Aceste jocuri vor ajunge în „perioada de lansare”, începând cu 24 mai, potrivit Sony, pe nivelurile PlayStation Plus Extra (15 USD/lună) și Premium (18 USD/lună).

Alături de gama principală, membrii PlayStation Plus Premium vor avea acces la jocuri clasice „cu unele titluri care vor arăta rate de cadre îmbunătățite și rezoluție de calitate mai bună în comparație cu versiunile lor originale de lansare”, a scris Sony. Unele dintre acestea includ Ape Escape, Hot Shots Golf, Tekken 2 și Worms Armageddon, împreună cu remasterizări precum Dark Cloud, Rogue Galaxy și Borderlands The Handsome Collection. Membrii Premium vor avea, de asemenea, acces la jocuri PS3 precum Infamous, Hot Shots și seria Ratchet & Clank.

Ubisoft ajunge pe PlayStation Plus

Ca parte a tuturor acestor lucruri, Ubisoft a anunțat că Ubisoft+ va veni pe PlayStation Plus începând cu 24 mai. Pe lângă Assassin’s Creed Valhalla, titlurile care sosesc includ The Division și For Honor, „precum și jocuri clasice îndrăgite precum Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs, Werewolves Within și multe altele”, a scris Ubisoft pe blogul său. Din nou, toate aceste titluri vor fi disponibile pe nivelurile PlayStation Plus Extra și/sau Premium, dar nu și în planul Essential (10 USD/lună).

De asemenea, Sony va permite membrilor Premium (alias Deluxe în anumite regiuni) să obțină teste limitate în timp, cu două ore de joc disponibile înainte de cumpărare. Unele dintre cele oferite includ Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077 și Tiny Tina’s Wonderland.

Toate nivelurile, inclusiv Essential, Extra și Premium/Deluxe, vor vedea jocuri lunare, așa cum le obțineți acum pe PlayStation Plus. „Încă nu anunțăm jocurile lunare pentru iunie, dar rămâneți la curent cu PS Blog”, a scris Sony.

Pe lângă toate acestea, jocuri noi vor fi adăugate în mod regulat, cu actualizări în prima marți a lunii pentru PlayStation Plus Essential și la mijlocul fiecărei luni noi pentru planurile Extra și Premium/Deluxe. Serviciul se lansează în Asia pe 24 mai, urmat de Japonia pe 2 iunie, America de Nord și de Sud pe 13 iunie și Europa, Australia și Noua Zeelandă pe 23 iunie. Există mai multe informații disponibile pe site-ul PlayStation Plus și pentru o listă completă a jocurilor care urmează să fie lansate, consultați postarea de anunț Sony.