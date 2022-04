Focarul de COVID a dus la o situație critică în Shanghai. Măsurile drastice i-a împins pe zecile de milioane de oameni la disperare. Aceștia au rămas închiși în casele lor și se luptă pentru a obține provizii zilnice.

Un bărbat din Shanghai a încălcat normele restrictive doar pentru a se întâlni cu polițiștii, cerându-le acestora în mod deliberat să-l aresteze. A recurs la gestul disperat crezând că va primi ceva de mâncare la închisoare. Din cauza crizei generate de COVID, cetățenii care au ajuns să nu mai aibă ce să mănânce, au început să jefuiască magazinele alimentare. De altfel, regulile restrictive le-a afectat sănătatea mintală și i-a determinat pe mulți să se sinucidă.

Totodată, animalele de companie ale celor care sunt infectați cu COVID sunt eutanasiate de muncitorii sanitari din teama ca acestea să nu răspândească virusul.

Mai mulți utilizatori de Twitter au umplut rețeaua de socializare cu videoclipuri în care sunt prezentați oameni, cărora li s-a interzis să părăsească locuințele, strigând de la ferestre după ajutor.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz

