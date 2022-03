Securitatea Europei, amenințată. Boris Johnson cere reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU. Cea mai mare centrală nucleară, bombardată

Cea mai mare centrală nucleară din Europa a fost bombardată intens azi-noapte, în plin război Rusia-Ucraina. O clădire administrativă a fost lovită de un obuz, declanșând un incendiu în incinta sitului centralei. Serviciile de urgență ucrainene au confirmat vineri dimineață că au reușit să stingă incendiul. Ce noi acuzații aduce Rusiei președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afli în rândurile de mai jos. Boris Johnson a cerut reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU.

În noaptea de joi spre vineri, cea mai mare centrală nucleară din Ucraina (Zaporijjia), dar și cea mai mare din Europa, a fost bombardată intens de ruși. Un obuz a lovit o clădire administrativă, provocând un incendiu în incinta sitului centralei.

Incendiul a fost însă stins, au confirmat vineri dimineață serviciile de urgență ucrainene. În prezent, nivelul de radiații este normal, cu toate că, la instalație, incendiul continuă, a declarat un purtător de cuvânt al centralei.

Ucraina acuză Rusia că recurge la „teroarea nucleară“. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că trupele lui Putin au tras în mod intenționat în centrala nucleară de la Zaporijjia, îndemându-i pe liderii europeni „să se trezească acum“ și să oprească forțele ruse „înainte ca acest lucru să devină un dezastru nuclear“.

Zelenski a acuzat, de asemenea, Moscova că dorește să repete dezastrul de la Cernobîl, după bombardarea centralei din Zaporijjia, care are şase reactoare şi este cea mai mare din Europa.

Acesta a mai spus că „Ucraina are 15 reactoare nucleare. Dacă este o explozie, se termină tot. Sfârşitul Europei. Este evacuarea Europei“.

Totodată, conform președintelui ucrainean, „sute de mii de oameni au suferit consecinţe (după Cernobîl), zeci de mii au fost evacuaţi. Rusia vrea să repete asta şi deja repetă asta“.

Pentru a discuta despre această situație, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU „în următoarele ore“.

Vineri, Johnson a denunțat, într-un comunicat, „acțiunile iresponsabile“ ale președintelui Vladimir Putin, care pot „ameninţa direct securitatea întregii Europe“.

Totodată, prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a vorbit cu șeful ucrainean, Volodimir Zelenski, în urma atacului Rusiei asupra centralei nucleare Zaporijjia. Acesta a condamnat atacurile trupelor rusești, despre care spune că sunt inacceptabile, fapt pentru care trebuie să „înceteze imediat“.

❗️Important information from Zaporizhzhia NPP:

📍At the moment, the third power unit was shut down at the plant and only the fourth unit is working;

📍The radiation and fire safety conditions at the nuclear power plant are within normal limits. pic.twitter.com/qspIFz8O7x

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022