Situația financiară a românilor va deveni una dintre cele mai dificile înainte de finele acestui an. Dobânzile vor exploda, iar regulile de creditare se vor complica. Cu alte cuvinte, se vor scumpi banii.

Ciprian Dascălu este economist șef la Banca Comercială Română. Din această poziție, ar trebui să înțeleagă foarte bine tendințele pieței economice de la noi, să vadă în viitor când vine vorba de banii românilor. Tocmai din pricina experienței sale în acest domeniu, avertismentul referitor la deciziile iminente ale BNR este cu atât mai relevant.

Crește dobânda cheie a BNR și se va resimți de către toți românii

Ciprian Dascălu a fost prezent în această săptămână în cadrul conferinței organizate de Oxigen Events cu titlul ”Inflația și prognozele macroeconomice”. Printre altele, a detaliat pronosticurile instituției bancare din care face parte pentru anul 2022.

„Dat fiind că prognozăm o inflaţie medie în acest an de 9,6 puncte procentuale şi o creştere medie de salarii de 7,2%, avem deja prognozat pentru anul în curs o creştere reală negativă a salariilor, ceea ce, în mod normal ar pune presiune semnificativă asupra consumului şi, chiar presupunând investiţii destul de mari în acest an, vedem o încetinire semnificativă a creşterii economice la 3,2%, de la 5,6%. Ne aşteptăm ca Banca Naţională a României să crească rata de dobândă până la 3,5%, undeva în a doua parte a acestui an, unde vedem cam vârful ciclului. Totuşi, trebuie să menţionăm că, în condiţiile unui control strict al lichidităţii, rata relevantă pentru costul creditelor, pentru costul banilor, va rămâne rata de dobândă la facilitatea de credit cunoscută şi ca Lombard, care va fi de 4,5%”, a afirmat Ciprian Dascălu, citat de Agerpres.

În teorie, pentru un moment, a existat un exces de cerere pe piața din România, dar, cel mai probabil, acesta va fi revizuit în jos „după ultimele date care au surprins negativ pe PIB şi după ce vom vedea practic inflaţia muşcând din venitul disponibil”, a insistat Dascălu.

O perspectivă foarte interesantă vizavi de viitorul românilor a fost oferită și de către Florin Dănescu, președinte executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB). În opinia oficialului, ne aflăm în punctul în care ”politica nu mai are legătură foarte mult cu economia”.