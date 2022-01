Anulează-ți planurile pentru 2022: ți se pregătesc noi scumpiri. La ce vei plăti mai mult, în curând

Dacă ți-ai făcut anumite planuri cu privire la finanțele și bugetul familiei tale pentru 2022, trebuie să știi că ar fi cazul să le anulezi. Din nefericire, urmează un nou val de scumpiri care va pune presiune pe banii tăi și-ți va diminua considerabil puterea de cumpărare de care dispui în prezent.

Conform unei analize realizate de economiștii din cadrul ING Bank, următoarele luni vor fi marcate de scumpiri importante.

Raportul arată că, în curând, va trebui să facem față unui nou val de scumpiri. Economiștii preconizează că rata anuală a inflației a ajuns la sfârșitul anului 2021 la 8,2%, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Cea mai mare problema o reprezintă scumpirile de pe piețele de energie, confirmă analiștii.

În acest context, e așteptată o nouă intervenție pe piață, a Băncii Naționale a României.

”BNR probabil va rămâne pe traiectoria creșterii graduale a ratelor”, arată Ciprian Dascălu, economist șef al BCR.

Se estimează că dobânda cheie va crește de la 2%, la 3% pe an, în acest context sensibil.

Îți amintesc faptul că, de curând, BNR a decis majorarea ratei. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât săptămâna trecută majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 10 ianuarie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022; extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la 1,00 punct procentual, de la 0,75 puncte procentuale; astfel, începând cu 11 ianuarie 2022 rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se majorează la 3,00 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 1,00 la sută pe an”, se precizează într-un comunicat al BNR.