Se schimbă numerele de înmatriculare de la mașinile acestor români: care este explicația, la ce ajută

Numerele de înmatriculare din România nu au suferit modificări semnificative în ultimii 30 de ani, dar acest lucru se va schimba în viitorul apropiat și se va reflecta într-o serie importantă de beneficii pentru șoferii români.

De aproximativ un an, a ajuns în spațiul public scenariul conform căruia autoturismele nepoluante, cu emisii zero de CO2, să aibă numere de înmatriculare de culoare verde. Pe lângă faptul că vor fi mai ușor de diferențiat în trafic, acest detaliu cromatic se va reflecta într-o serie de facilități, precum reducerea de taxe sau parcarea gratuită în anumite zone. La această oră, inițiativa se află în dezbatere publică sub forma unui ordin de lege. Dacă se va promulga, documentul va pune în aplicare, de fapt, o modificare de toamna trecută a Regulamentului Codului rutier.

Mașinile nepoluante vin cu numere verzi și beneficii importante

Conform proiectului de ordin accesibil la această adresă, autoturismele cu emisii zero de poluare vor primi plăcuțe cu numere de înmatriculare ce au litere și cifre de culoare verde. Mașinile care se vor încadra în această categorie sunt cele pur electrice sau cele alimentate cu hidrogen (cu pilă de combustie).

În prima fază, inițiativa a venit ca un mecanism de identificare mai facilă a acestor autoturisme. Ulterior, aceleași numere de înmatriculare verzi ar putea sta la baza anumitor stimulente. Lista posibilităților include reduceri de taxe, acces pe benzile de autobuz, intrarea gratuită în zonele cu acces restricționat sau facilități legate de parcare, conform mențiunilor făcute în proiectul legislativ.

Pentru context, Introducerea numerelor verzi de înmatriculare a fost stabilită în toamnă printr-o hotărâre de Guvern care a modificat Regulamentul pentru aplicarea Codului rutier. Practic, proiectul de ordin va fi o punere în aplicare a măsurii date de Executiv, conform datelor obținute de Avocatnet.ro. În consecință, șoferii români se vor bucura de un imbold suplimentar pentru a renunța la mașinile ce utilizează motoare cu combustie internă, pe lângă programul Rabla Plus care subvenționează cu până la 51.000 de lei achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau alimentat cu hidrogen, dacă cei interesați duc la casat două mașini uzate.