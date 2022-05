Se întâmplă la pompă în România, chiar dacă nu avem salarii ca în vest: benzina și motorina românească, o avere

Situația financiară a românilor este una din ce în ce mai complicată. Deși sunt departe de a avea salariile din vest, costurile de trai se apropie cu pași repezi de cele din Germania, Austria sau alte țări occidentale.

Toată lumea știe că prețurile la carburant au explodat în România în ultimele luni, iar prețurile continuă să crească. Din acest motiv, acel moment în care vesticii visau să cumpere benzină sau motorină din țara noastră a apus de mult timp. Nu de alta, dar față de media europeană, pe meleaguri mioritice, plătești cu doar 3-5% mai puțin.

În cazul în care te gândești că s-ar putea să fie vorba de o estimare eronată, merită să ai în vedere că cifra a venit de la Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Oficialul a simțit totuși nevoia să facă mențiunea că discutăm de prețurile practicate de companiile din România fără taxe.

Prețurile din România la benzină și motorină, un lux pentru români

„Ne uităm la datele pe care le dă Eurostat-ul. Comparăm preţurile fără taxe, deci preţurile practicate de companiile din România fără contribuţia statului, fără taxe, comparăm preţurile acestea cu media europeană. Şi în general când vedem, acum câţiva ani eram la medie şi peste medie, în momentul de faţă suntem la 3-5% sub media europeană. Deci, din punctul acesta de vedere nu par să stea mai rău în România decât stau în restul ţărilor europene.

În rest, desigur, am derulat controalele respective împreună sau am participat la controalele ANPC-ului şi ANAF-ului. ANPC are o serie de probleme punctuale în unele benzinării. Au prezentat rezultatele lor, noi ne uităm la ansamblu, la ceea ce fac companiile, dar nu ne uităm la o staţie de benzină, ci la comportamentul companiilor. Nu am acum un rezultat pe care să vi-l pot comunica… Momentan monitorizăm piaţa, strângem date, nu am aplicat o sancţiune”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, pe parcursul zilei de ieri.

Oficialul a insistat și pe faptul că este impropriu să faci o comparație dintre situația actuală de la pompă și perioada din pandemie, având în vedere că barilul de petrol era la acea vreme 20 de dolari, iar acum este 110 dolari.

„Au crescut foarte mult în câteva benzinării din cele 1000 şi ceva, nu în aceeaşi măsură. Hai să ne aducem aminte – că ştiu că am avut cu unii dintre voi discuţii la vremea respectivă, da, era seară, şi am spus hai să stăm până dimineaţa, avem monitorul preţurilor la carburanţi, hai să vedem dacă situaţia asta de la Bihor e o situaţie generalizată în ţară sau e ceva punctual. Şi dimineaţa am văzut că era benzinăria din Bihor şi încă două. Restul avuseseră nişte creşteri mult mai mici. Adică nu vorbim de la 8 la 11 lei, cum era Bihorul, la 8 – 8,4 lei. Lanţurile mari au avut creşteri de sub un leu, de 0,4 lei”, a concluzionat președintele Consiliului Concurenței, când a fost întrebat de carburanții de la pompă.