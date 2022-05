Se întâmplă cu voucherele sociale, de mâine, în România: cine primește noile tichete de masă

Deși au fost anunțate deja de câteva săptămâni, iar subiectul lor a fost diseminat într-o sută de feluri, cu o zi înainte de începerea livrărilor efective, oficialii guvernamentali au lămurit ”elementele tehnice de acordare”. Acesta din urmă sunt mai importante decât crezi.

Campania de acordare a voucherelor sociale în România va începe mâine, 1 iunie, iar ultimele particularități din jurul lor au fost lămurite printr-o ordonanță de urgență. Este vorba de elementele tehnice privind implementarea măsurilor de acordare. Acestea au fost făcute publice de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Ce se întâmplă cu voucherele sociale, de când

De la 1 iunie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va începe emiterea și distribuirea a peste 2,5 milioane de vouchere sociale. Acesta este „un demers care va sprijini categorii importante de români, cetăţeni vulnerabili, să treacă în condiţii mai bune peste această perioadă marcată de crize multiple”.

Dacă întregul concept îți este străin, merită să ai în vedere că românii vulnerabili sunt definiți ca persoane care au venit lunar mai mic de 1500 de lei, o valoare foarte apropiată de salariul minim pe economie. Tichetele valorice vor fi expediate prin intermediul Poștei Române, sub formă de carduri valorice similare vizual cu un card de credit. Acestea pot fi folosite în mod exclusiv pentru achiziția de alimente la supermarket sau mese calde, de aici și paralela cu tichete de masă. Dacă le folosești la altceva sau alegi să le preschimbi în bani, riști niște amenzi foarte usturătoare. Un voucher social sub formă de card are valoare de 250 de lei și va fi emis la fiecare două luni, până la finele acestui an.

„Prin ordonanţa de urgenţă de astăzi au fost reglate o serie de elemente tehnice care să faciliteze implementarea acestui proiect, parte a pachetului „Sprijin pentru România””, a precizat Cărbunaru, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria ce a avut loc la finalul zilei de ieri. Ca referință, măsura privind acordarea voucherelor sociale a fost aprobată prin OUG 63/2022.