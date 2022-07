Se îngroașă „gluma”: ghidul video, publicat în New York, care te învață cum să supraviețuiești unui atac nuclear

În cazul în care credeai că ai parte de o viață liniștită, în România, află că locuitorii orașului New York au acum un ghid oficial care te învață cum să supravițuiești în caz de atac nuclear.

Departamentul pentru situații de urgență din New York a publicat un videoclip care îți arată exact ceea ce ar trebui să faci pentru a supraviețui, în cazul în care te afli în oraș și ești surprins de un război nuclear.

„Managementul urgențelor din New York City are o multitudine de resurse gratuite pentru ca newyorkezii să se pregătească pentru situații de urgență, inclusiv evenimente fără notificare”, a declarat comisarul pentru managementul urgențelor din New York, Zach Iscol, într-un comunicat. „Pe măsură ce amenințările continuă să crească, este important ca newyorkezii să știe că ne pregătim pentru orice și că le oferim resursele de care au nevoie pentru a rămâne în siguranță și informați”, a continuat acesta.

Ce poți face în cazul în care prinde războiul nuclear la New York

Desigur, acest ghid s-ar putea să fie util oricui, nu numai locuitorilor orașului american, însă cum cei care l-au publicat sunt chiar newyorkezii, alegem să le dăm credit pentru asta.

Așadar, conform ghidului care te poate salva de un război nuclear, într-o prima instanță trebuie să faci tot posibilul și să intri înăuntru, împreună cu toți prietenii, dar și cu familia ta. Cu alte cuvinte, n-ar fi oportun să lași vreo ființă pe afară. Mai apoi, ține-te departe de ferestre.

Și pentru că tot veni vorba despre uși și ferestre, nu uita să le închizi și, dacă ai cum, să te asiguri că prin acestea nu intră nicio particulă de afară. Dacă ai un subsol, și mai bine: te poți ascunde acolo, însă dacă nu, poziționează-te în centrul clădirii.

În cazul în care ai avut contact cu mediul exterior, curăță-te imediat și aruncă hainele cu care erai îmbrăcat în momentul în care ai fost surprins de explozia nucleară.

De asemenea, încearcă să rămâi mereu informat, accesând sursele media de încredere, care îți pot oferi informații prețioase despre starea de fapt a unui eventual război nuclear în desfășurare.