Se fac angajări la stat, din nou, pe bani grei: anunțul care ar fi trebuit să nu mai existe

În cadrul programului Sprijin pentru România, oficialii guvernamentali au confirmat aseară că se îngheață angajările la stat. În aceeași zi, ministrul de resort a confirmat că urmează angajări masive la instituția pe care o conduce.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va crește în următoarea perioadă numărul posturilor din subordinea ministrului cu până la 30%. În total, se va ajunge la aproximativ 1943 de persoane, iar argumentul principal ține de administrarea volumului masiv de fonduri europene disponibile în acest an pentru proiecte. Vorbim de aceleași fonduri care, în anii trecuți, nu s-au atribuit/cheltuit niciodată pe deplin.

Anunțul este cu atât mai ciudat cu cât vine în aceeași zi în care Guvernul a promis ”măsuri de consolidare fiscală” ce includ diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 10% și suspendarea angajărilor la stat. Aceasta din urmă vine însă cu o particularitate importantă, 1 iulie. Cu alte cuvinte, angajările masive din titlu se vor face în luna iunie.

De ce se angajează atât de mulți oameni la stat

„Dacă în perioada de programare 2014-2020, am gestionat un buget de 24 de miliarde de euro cu 1.407 funcţionari, acum bugetul de gestionat este 96 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creştere a bugetului de trei ori. Am propus o creştere a numărului de posturi, în cadrul organigramei structurii organizatorice. Numărul aprobat de către Guvern este de 1.943 de oameni, este numărul de posturi cu care vom gestiona cei 96 de miliarde de euro”, a explicat Marcel Boloș la finalul ședinței de Guvern, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Din modul în care și-a formulat discursul, oficialul părea că ne face o favoarea cu mărire aparatului său administrativ cu 30% de angajați în plus. „Acest lucru înseamnă o creştere de aproximativ 30%, nu am crescut numărul de personal de trei ori, precum a crescut bugetul. Spre exemplu, nu poţi să derulezi activitatea de evaluare a proiectelor, dacă nu ai oameni angajaţi. Era un lucru de neevitat, pentru oricine care este de bună credinţă şi înţelege cum se derulează lucrurile. Puteam bloca 96 de miliarde de euro ale României, Comisia Europeană are dreptul de a întrerupe plăţile”, a concluzionat ministrul.