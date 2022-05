Domeniul de zeci milioane de dolari din România cu doar 1000 de angajați: câți bani fac dezvoltatorii de jocuri

Tot mai mulți români se orientează către programare, către domenii de activitate care implică multe ore în fața calculatorului, dar și salarii generoase. Dacă ai cochetat și tu cu această idee, cifrele de mai jos s-ar putea să te încurajeze.

La momentul de față, în România, cel mai mare studio independent de dezvoltare de jocuri video este Amber. Compania tocmai și-a publicat rezultatele financiare pe anul trecut și poziționează gamingul ca fiind un domeniu surprinzător de profitabil pentru țara noastră. Ca referință, micul gigant cu doar 1000 de angajați a înregistrat o cifră de afaceri de 126 de milioane de lei sau 30,5 milioane de dolari în 2021. Valoarea respectivă reprezintă o creștere de la an la an de 56%.

Cum a ajuns Amber la o cifră de afaceri fabuloasă

Anul „2021 a fost un an excelent pentru Amber, unul în care am înregistrat o creștere masivă în ceea ce privește canalul de vânzări, pe fondul investițiilor efectuate în ultimii ani în consolidarea echipelor noastre de dezvoltare și de organizare a activităților de vânzări. Ne-am depășit cu 10% estimările privind veniturile pentru 2021 și am încheiat anul cu cea mai mare cifră de afaceri înregistrată vreodată de un studio independent de jocuri video din România. Accesul la talente cheie este esențial pentru Amber și credem că suntem poziționați în mod unic pentru a profita de cele mai recente tendințe din industrie și pentru a valorifica baza de talente disponibilă pe piețele emergente. Ne așteptăm ca creșterea noastră să se accelereze în 2022, în linie cu cererea tot mai ridicată pentru serviciile Amber,” a declarat Jaime Giné, CEO al Amber.

Din cele 126,8 milioane de lei menționate mai sus pentru 2021, aproximativ 70% au fost venituri din R&D pentru dezvoltarea de jocuri video. Celelalte 30% sunt venituri din serviciile de asistență pentru dezvoltare, controlul calității, localizare a titlurilor din afară și nu numai. Ca referință, majoritatea banilor din spatele încasărilor Amber vin din SUA, datorită colaborărilor cu giganți precum Amazon, Disney, NBC Universal, Paradox Interactive, Rovio, That Game Company, N3twork și nu numai.