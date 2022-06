Schimbarea WhatsApp care îți face viața cu adevărat mai ușoară: nu a mai fost posibil până acum

WhatsApp schimbă regulile jocului din nou și întinde o mână de ajutor utilizatorilor, facilitând tranziția de la o platformă la alta fără să te afli în situația de a mai pierde conversații sau alte informații.

Dintotdeauna, a fost incredibil de simplu să-ți migrezi datele din WhatsApp de pe un telefon pe altul, cu condiția ca noul și vechiul smartphone să ruleze același sistem de operare. Practic, puteai să-ți transferi informațiile de pe iPhone pe iPhone și Android pe Android, nu între ele. În timp ce în ultimele luni s-a îmbunătățit transferul de pe Android pe iPhone, mai ales în cazul utilizatorilor de terminale Samsung, reversul a rămas, în continuare, imposibil.

Cum îți transferi conversațiile de pe Android pe iPhone

De mai bine cinci ani, Apple a pus la dispoziția celor care vor să migreze de pe Android pe iPhone un instrument software gratuit intitulat Move to iOS. Acesta poate fi descărcat din Google Play și este deseori actualizat. Cea mai recentă iterație a respectivului program include și transferul datelor din WhatsApp, cu condiția să fi efectuat în prealabil un backup al datelor.

Este important de reținut că migrarea datelor din WhatsApp de pe Android pe iPhone se află momentan în beta, deci există posibilitatea să mai întâmpini eventuale probleme, fie în procesul de transfer, fie cu integritatea datelor.

Funcția de transfer a datelor din WhatsApp ”este ascunsă” în secțiunea ”Apps and Data” din meniul de migrare. După ce selectezi ”Migrează de pe Android” (Move data from Android), noul tău iPhone va căuta aplicația Move to iOS pe vechiul dispozitiv și va crea o conexiune Wi-Fi între aparate. Acolo, poți alege ce aplicații, fișiere, contacte, notițe, calendar vrei să-ți transferi pe iPhone, iar începând de astăzi, pe lista respectivă este prezent și WhatsApp. Dacă selectezi WhatsApp, aplicația se va deschide automat și ți se va solicita permisiunea să migrezi informațiile. În mod previzibil, transferul efectiv va dura proporțional cu cantitatea de date pe care o ai în aplicația de chat.