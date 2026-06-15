Bateria externă, pe cale de dispariție? CEO-ul Anker spune că power bank-urile ar putea muri în câțiva ani
Bateriile externe au devenit unul dintre cele mai comune accesorii tech ale ultimului deceniu. Le iei în vacanță, la festival, la birou, în avion sau pur și simplu în geantă, ca soluție de rezervă atunci când telefonul, căștile sau tableta rămân fără energie. Tocmai de aceea, declarația fondatorului și CEO-ului Anker, Meng Yang, sună surprinzător: power bank-urile ar putea „muri în câțiva ani”.
Afirmația este cu atât mai interesantă cu cât vine chiar de la omul care a construit una dintre cele mai cunoscute companii din lume pe zona de încărcătoare, baterii externe și accesorii de alimentare. Anker a crescut masiv datorită acestor produse, devenind un nume de referință pentru utilizatorii care vor încărcare rapidă, dispozitive compacte și soluții de rezervă pentru gadgeturile folosite zilnic.
De ce crede Anker că power bank-ul nu mai are viitor garantat
Meng Yang compară power bank-urile cu alte produse electronice care au părut indispensabile la vremea lor, dar au dispărut rapid din viața de zi cu zi. MP3 playerele, casetofoanele portabile sau CD playerele au avut perioadele lor de glorie, apoi au fost înghițite de telefoane, streaming și noile obiceiuri de consum.
Logica CEO-ului Anker este că multe produse din electronicele de consum au un ciclu de viață relativ scurt. Ele apar, cresc rapid, devin omniprezente, apoi sunt înlocuite de tehnologii mai eficiente sau de dispozitive care integrează aceeași funcție într-un mod mai comod. Din acest punct de vedere, bateria externă ar putea fi doar un capitol temporar, nu o categorie eternă.
În prezent, nevoia de power bank-uri este încă reală. Telefoanele consumă multă energie, aplicațiile rulează permanent, ecranele sunt mari, iar utilizatorii filmează, navighează, fac plăți, comunică și lucrează de pe mobil. Totuși, pe termen lung, această nevoie s-ar putea reduce dacă telefoanele vor primi baterii mai performante, încărcare mai rapidă, consum energetic mai bun sau soluții alternative de alimentare.
În plus, încărcarea rapidă a schimbat deja comportamentul utilizatorilor. Dacă în trecut aveai nevoie de ore întregi pentru a readuce bateria la un nivel decent, astăzi multe telefoane pot ajunge la procente importante în câteva zeci de minute. Cu cât acest proces devine mai rapid și mai sigur, cu atât bateria externă pierde din rolul ei de accesoriu obligatoriu.
Anker nu mai depinde doar de produsul care a făcut-o celebră
Declarația lui Yang nu înseamnă că Anker renunță mâine la power bank-uri. Compania încă vinde astfel de produse și rămâne una dintre cele mai puternice mărci din această zonă. Diferența este că Anker nu mai vrea să fie definită doar prin baterii externe.
Datele financiare arată o companie mult mai largă decât imaginea sa inițială. În 2025, Anker a generat venituri de peste 30 de miliarde de yuani, iar produsele de încărcare și stocare a energiei au reprezentat aproximativ jumătate din afacere. În primul trimestru din 2026, veniturile au continuat să crească, semn că brandul rămâne puternic, chiar dacă profitul net atribuit acționarilor a scăzut ușor.
Compania s-a extins în ultimii ani către încărcătoare GaN, stații de energie, dispozitive smart, produse audio și alte accesorii pentru casă și mobilitate. Această diversificare arată că Anker înțelege riscul de a rămâne blocată într-o singură categorie de produse. Exact produsul care te-a făcut celebru poate deveni, la un moment dat, limita ta.
Mai există și o problemă internă recunoscută de companie: gama de power bank-uri a devenit prea mare. Anker ar fi avut, într-un singur an, aproximativ 100 de modele diferite de baterii externe, o strategie care poate crea confuzie pentru cumpărători și dificultăți de control al calității. Din acest motiv, compania pare să admită că piața are nevoie de mai puține produse, dar mai clare și mai bine diferențiate.
Sfârșitul bateriei externe nu înseamnă sfârșitul încărcării portabile
Predicția CEO-ului Anker trebuie privită mai degrabă ca un avertisment strategic decât ca o condamnare imediată. Power bank-urile nu dispar peste noapte, pentru că milioane de oameni încă depind de ele. În călătorii, la evenimente, în zone fără prize sau în zilele aglomerate, o baterie externă rămâne o soluție simplă și ieftină.
Totuși, este posibil ca forma actuală a produsului să nu mai fie relevantă peste câțiva ani. În locul bateriilor externe clasice, ar putea apărea accesorii integrate în huse, rucsacuri, laptopuri, mașini, stații portabile sau sisteme de încărcare mai inteligente. Cu alte cuvinte, energia de rezervă nu dispare, dar obiectul pe care îl numim astăzi power bank s-ar putea transforma radical.
Anker pare să pregătească exact această tranziție. Compania nu spune că oamenii nu vor mai avea nevoie de energie, ci că actuala categorie de baterii externe nu va deveni un colos de sute de miliarde de yuani. Pentru un brand care a crescut pe acest segment, mesajul este surprinzător, dar și realist.
Power bank-ul a fost accesoriul perfect pentru era smartphone-ului flămând de baterie. Întrebarea este dacă va mai avea același rol într-o lume în care dispozitivele se încarcă în câteva minute, consumă mai puțin și sunt înconjurate de soluții energetice tot mai inteligente. Dacă predicția lui Meng Yang se confirmă, bateria externă va ajunge în aceeași categorie cu MP3 playerul: un obiect cândva esențial, apoi depășit de viitorul pe care l-a ajutat să-l construiască.