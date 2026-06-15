Bateria externă, pe cale de dispariție? CEO-ul Anker spune că power bank-urile ar putea muri în câțiva ani

De ce crede Anker că power bank-ul nu mai are viitor garantat

Meng Yang compară power bank-urile cu alte produse electronice care au părut indispensabile la vremea lor, dar au dispărut rapid din viața de zi cu zi. MP3 playerele, casetofoanele portabile sau CD playerele au avut perioadele lor de glorie, apoi au fost înghițite de telefoane, streaming și noile obiceiuri de consum.

Logica CEO-ului Anker este că multe produse din electronicele de consum au un ciclu de viață relativ scurt. Ele apar, cresc rapid, devin omniprezente, apoi sunt înlocuite de tehnologii mai eficiente sau de dispozitive care integrează aceeași funcție într-un mod mai comod. Din acest punct de vedere, bateria externă ar putea fi doar un capitol temporar, nu o categorie eternă.

În prezent, nevoia de power bank-uri este încă reală. Telefoanele consumă multă energie, aplicațiile rulează permanent, ecranele sunt mari, iar utilizatorii filmează, navighează, fac plăți, comunică și lucrează de pe mobil. Totuși, pe termen lung, această nevoie s-ar putea reduce dacă telefoanele vor primi baterii mai performante, încărcare mai rapidă, consum energetic mai bun sau soluții alternative de alimentare.

În plus, încărcarea rapidă a schimbat deja comportamentul utilizatorilor. Dacă în trecut aveai nevoie de ore întregi pentru a readuce bateria la un nivel decent, astăzi multe telefoane pot ajunge la procente importante în câteva zeci de minute. Cu cât acest proces devine mai rapid și mai sigur, cu atât bateria externă pierde din rolul ei de accesoriu obligatoriu.

Anker nu mai depinde doar de produsul care a făcut-o celebră

Declarația lui Yang nu înseamnă că Anker renunță mâine la power bank-uri. Compania încă vinde astfel de produse și rămâne una dintre cele mai puternice mărci din această zonă. Diferența este că Anker nu mai vrea să fie definită doar prin baterii externe.

Datele financiare arată o companie mult mai largă decât imaginea sa inițială. În 2025, Anker a generat venituri de peste 30 de miliarde de yuani, iar produsele de încărcare și stocare a energiei au reprezentat aproximativ jumătate din afacere. În primul trimestru din 2026, veniturile au continuat să crească, semn că brandul rămâne puternic, chiar dacă profitul net atribuit acționarilor a scăzut ușor.

Compania s-a extins în ultimii ani către încărcătoare GaN, stații de energie, dispozitive smart, produse audio și alte accesorii pentru casă și mobilitate. Această diversificare arată că Anker înțelege riscul de a rămâne blocată într-o singură categorie de produse. Exact produsul care te-a făcut celebru poate deveni, la un moment dat, limita ta.