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Cum a obținut un pensionar o pensie mai mare cu o simplă cerere. Decizia care poate interesa mii de români

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Cum a obținut un pensionar o pensie mai mare cu o simplă cerere. Decizia care poate interesa mii de români
Imagine reprezentativă de ilustrație

Sistemul public de pensii continuă să genereze numeroase dispute între pensionari și autorități, iar unele cazuri ajung să fie soluționate doar în instanță. Un exemplu recent este cel al unui român care, după o carieră de aproximativ 40 de ani și o decizie favorabilă a judecătorilor, a reușit să obțină o majorare a pensiei. Situația sa este privită ca un exemplu important pentru persoanele care au lucrat în condiții deosebite de muncă și care consideră că drepturile lor nu au fost valorificate integral.

Cuprins
  1. O hotărâre definitivă i-a adus o pensie mai mare
  2. Perioada lucrată în condiții deosebite a influențat calculul pensiei
  3. Pensionare înainte de vârsta standard
  4. Decizia Înaltei Curți și poziția Casei de Pensii
  5. Tot mai multe procese între pensionari și Casa de Pensii

O hotărâre definitivă i-a adus o pensie mai mare

Ion B., pensionar din România, a obținut în instanță recunoașterea unei perioade lucrate în grupa a II-a de muncă. În urma unei sentințe definitive a Tribunalului, Casa de Pensii a fost obligată să emită o nouă decizie de pensionare, în care să fie valorificate perioadele respective, relatează Newsweek.ro.

Ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătorești, pensia de asigurări sociale a fost stabilită la 5.128 de lei. Potrivit documentului emis ulterior, această sumă include majorarea rezultată din recalcularea punctajului de pensie.

Decizia actualizată precizează că măsura a fost luată în urma executării Sentinței civile nr. 1647, prin care a fost recunoscută și valorificată perioada lucrată în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, pentru intervalul 9 august 1983 – 29 aprilie 2025.

Perioada lucrată în condiții deosebite a influențat calculul pensiei

Efectul principal al hotărârii judecătorești a fost majorarea punctajelor lunare aferente perioadelor lucrate în condiții deosebite.

Documentul arată că această recunoaștere a permis aplicarea unei majorări de 50% a punctajelor lunare corespunzătoare activității desfășurate în grupa de muncă.

În cazul lui Ion B., această modificare a avut un impact direct asupra cuantumului pensiei, contribuind la stabilirea unei valori mai mari decât cea calculată anterior.

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Pensionare înainte de vârsta standard

Un alt aspect important al cazului este legat de vârsta la care pensionarul s-a retras din activitate.

Deși vârsta standard de pensionare prevăzută de lege este de 65 de ani, acesta s-a pensionat la 58 de ani. Reducerea cu șapte ani a fost posibilă datorită perioadelor lucrate în grupa I și grupa a II-a de muncă, considerate condiții grele de muncă.

Totodată, pensionarul depășea cu mult cerințele minime privind stagiul de cotizare. Dacă legea prevede un stagiu minim de 15 ani și un stagiu complet de 35 de ani, în acest caz au fost înregistrați peste 40 de ani de activitate.

Structura stagiului total consemnată în document este următoarea:

  • stagiu contributiv: 40 ani, 2 luni și 9 zile;
  • stagiu asimilat: 1 an, 3 luni și 18 zile;
  • stagiu necontributiv: 5 ani, 9 luni și 18 zile.

Numărul total de puncte realizat a fost de 63,30048 puncte, dintre care 11,44168 reprezintă puncte de stabilitate. Calculul a fost efectuat utilizând o valoare a punctului de referință de 81 de lei.

Decizia Înaltei Curți și poziția Casei de Pensii

Cazul vine într-un context în care Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că perioadele lucrate în grupa a II-a de muncă pot fi asimilate condițiilor speciale, situație care permite majorarea cu 50% a punctajelor lunare.

Instanța supremă a precizat însă că nu poate aplica direct această interpretare în fiecare dosar individual, dar a subliniat că dezlegarea problemelor de drept este obligatorie după publicarea în Monitorul Oficial.

Cu toate acestea, Casa Națională de Pensii Publice susține că o asemenea majorare nu poate fi acordată automat tuturor pensionarilor.

„Pentru aplicarea unei astfel de măsuri este necesară intervenția instanțelor judecătorești”, au transmis oficialii CNPP.

Tot mai multe procese între pensionari și Casa de Pensii

Poziția instituției îi determină pe mulți pensionari să urmeze calea instanței pentru recalcularea drepturilor.

Pentru a obține valorificarea perioadelor lucrate în condiții deosebite sau speciale, persoanele aflate în această situație trebuie să depună cereri individuale, să inițieze acțiuni în instanță și să obțină o hotărâre definitivă.

Potrivit datelor prezentate, anul 2025 a adus peste 17.000 de litigii între pensionari și Casa de Pensii, un număr de trei ori mai mare comparativ cu anii anteriori.

În cazul lui Ion B., decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, conform art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023. În lipsa unei contestații în acest interval, documentul devine definitiv.

Cazul este prezentat ca un exemplu pentru pensionarii care au lucrat în condiții grele de muncă și care urmăresc recalcularea pensiei. Totodată, situația evidențiază faptul că, în prezent, astfel de beneficii nu sunt acordate automat, ci pot fi obținute doar în urma unor demersuri individuale și a unei hotărâri definitive a instanței.

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