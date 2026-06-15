Cum a obținut un pensionar o pensie mai mare cu o simplă cerere. Decizia care poate interesa mii de români

Ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătorești, pensia de asigurări sociale a fost stabilită la 5.128 de lei. Potrivit documentului emis ulterior, această sumă include majorarea rezultată din recalcularea punctajului de pensie.

Decizia actualizată precizează că măsura a fost luată în urma executării Sentinței civile nr. 1647, prin care a fost recunoscută și valorificată perioada lucrată în grupa a II-a de muncă, în procent de 100%, pentru intervalul 9 august 1983 – 29 aprilie 2025.

Perioada lucrată în condiții deosebite a influențat calculul pensiei

Efectul principal al hotărârii judecătorești a fost majorarea punctajelor lunare aferente perioadelor lucrate în condiții deosebite.

Documentul arată că această recunoaștere a permis aplicarea unei majorări de 50% a punctajelor lunare corespunzătoare activității desfășurate în grupa de muncă.

În cazul lui Ion B., această modificare a avut un impact direct asupra cuantumului pensiei, contribuind la stabilirea unei valori mai mari decât cea calculată anterior.

Pensionare înainte de vârsta standard

Un alt aspect important al cazului este legat de vârsta la care pensionarul s-a retras din activitate.

Deși vârsta standard de pensionare prevăzută de lege este de 65 de ani, acesta s-a pensionat la 58 de ani. Reducerea cu șapte ani a fost posibilă datorită perioadelor lucrate în grupa I și grupa a II-a de muncă, considerate condiții grele de muncă.