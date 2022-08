Saw 10 devine realitate: când vei putea vedea cel mai nou film cu Jigsaw

După o mulțime de „amenințări” în legătură cu eventuala sa lansare, Saw 10 a fost confirmat oficial și are stabilită până și o dată de lansare.

Acest lucru se va întâmpla, mai exact, de Halloween, în 2023. După renașterea de succes din 2017, franciza Saw a continuat cu Spiral: From the Book of Saw, de anul trecut, un spin-off cu Chris Rock. În ciuda recenziilor mixte din partea criticilor și a publicului deopotrivă, filmul a avut parte de succes modest în cinematografe, încasând puțin peste 40 de milioane de dolari față de bugetul său de producție, de 20 de milioane de dolari.

Josh Stolberg, care a scris scenariile atât pentru Jigsaw, cât și pentru Spiral, a oferit câteva detalii din culisele sequelului de anul trecut, adăugând că acesta este filmul său preferat din franciză. La aproximativ cinci luni de la ultimele declarații ale lui Stolberg, publicul primește în sfârșit vești noi.

Data oficială de lansare pentru Saw 10, stabilită

Lionsgate continuă oficial colaborarea prin Saw 10, alături de producătorii Twisted Pictures. Kevin Greutert, care a ținut frâiele versiunilor șase și șapte din franciză, s-a întors pentru a regiza noua continuare pe un scenariu venit de la veteranul serialului, Josh Stolberg.

Lionsgate a stabilit, de asemenea, că Saw 10 va fi lansat oficial în data de 27 octombrie 2023, exact la timp pentru sezonul de Halloween de anul viitor.

Pe lângă data lansării și anunțul regizorului, producătorii Mark Burg și Oren Koules au dezvăluit că Saw 10 va include ceea ce „fanii au cerut” și că lucrează cu echipa de creație pentru a planifica un film atât pentru fanii francizei, cât și pentru iubitorii acestui gen.

Rămâne de văzut dacă Saw 10 se va ridica la nivelul filmelor precedente din franciză, de vreme ce ultimele nu au fost primite cu atât de mult entuziasm. În plus, se prea poate să fi trecut prea mult timp, astfel că fanii primelor părți au crescut în vârstă, ceea ce înseamnă că Saw 10 ar trebui să vină cu noutăți.