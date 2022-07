Top 10 filme horror pe care le poți urmări gratuit și legal pe internet

Există o serie de filme care, trebuie să recunoști că, cel puțin la un anumit nivel, ți-au marcat copilăria, adolescența, ori chiar tinerețea. Se prea poate ca multe dintre acestea să fie horror-uri, de vreme ce această nișă cinematografică „are talentul” de a-ți stârni fel de fel de sentimente, dintre cele mai intense.

Însă, cum multe dintre ele sunt făcute acum ani de zile, șansele ca tu să le vezi în cinematograf, în 2022, sunt aproape nule. Cu toate că unele dintre ele pot fi văzute pe Netflix, HBO Max, Disney+ sau alt serviciu de streaming, nu toate titlurile se află în aceste baze de date.

Așadar, iată câteva dintre filmele pe care, probabil, ai vrea să le revezi. Poți face asta gratuit și absolut legal, după cum vei vedea în cele ce urmează.

The Dark and the Wicked

Doi frați adulți se întorc la casa lor natală, situată în mediul rural, pentru a-și îngriji tatăl bolnav. The Dark and the Wickedf este un film profund tulburător despre groaza generațională. Atât fratele, cât și sora sunt supărați că trebuie să-și abandoneze viața pentru a-și îndeplini obligațiile familiale, iar asta le alimentează neliniștea față de comportamentul ciudat al mamei lor față de tatăl lor. Este, oare, bolnav sau posedat de un demon? Regizorul Bryan Bertino construiește o atmosferă de teroare apăsătoare, pe măsură ce situația familiei devine din ce în ce mai complicată, ducând la un final sumbru și trist.

The Dark and the Wicked este transmis gratuit pe Hoopla.

Halloween

John Carpenter a declanșat boom-ul filmelor slasher cu această poveste simplă și minimalistă despre o brută mută, mascată și uriașă care vânează dădace într-o suburbie aparent idilică. Michael Myers evadează dintr-un sanatoriu și se întoarce în orașul natal Haddonfield, Illinois, unde, în copilărie, și-a ucis sora adolescentă. Purtând o salopetă închisă la culoare și o mască albă făcută după figura căpitanului James T. Kirk, din Star Trek: Original Series, Michael o vizează pe adolescenta Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), dar și pe prietenii ei.

Halloween este difuzat gratuit, cu reclame, pe Redbox.

Hellraiser

Clive Barker și-a făcut debutul regizoral adaptând propria sa carte, The Hellbound Heart, o poveste întortocheată despre sadism, sex, cenobiți și demoni care caută plăcerea, fiind evocați prin rezolvarea unui puzzle misterios. Cenobitul, cunoscut sub numele de Pinhead (interpretat de Doug Bradley), este un personaj interesant, dar Hellraiser este mai mult despre dinamica dementă dintre doi îndrăgostiți, unul dintre ei fiind un cadavru reînviat. Barker dă viață poveștii sale ciudate, explorând linia neclară dintre durere și plăcere și creând niște imagini de groază care îți rămân întipărite în creier.

Hellraiser este difuzat gratuit, cu reclame, pe Tubi, dar și pe Hoopla.

Let the Right One In

Frigul iernii suedeze se infiltrează în fiecare scenă a acestei povești tulburătoare cu vampiri. Un băiat timid de 12 ani își face un nou prieten, în complexul de apartamente în care locuiește: mai exact, el întâlnește o fată bizară care iese doar noaptea afară. Ea locuiește cu un prieten de sex masculin, mai în vârstă, și pare să fie bolnavă, dar băiatul descoperă curând că este mai mult periculoasă decât fragilă. Este o poveste despre prietenia dintre străini, dar și despre răzbunare.

Let the Right One In este transmis gratuit pe Hoopla și Kanopy.

Sea Fever

Copiind un pic The Thing, al lui John Carpenter, dar și Alien, acest film de groază SF spune povestea unui echipaj de pescari și a unui cercetător. Ei rămân blocați pe mare, ca mai apoi să fie atacați de o creatură misterioasă. Monstrul distruge motorul ambarcațiunii și trimite spori minusculi în rezervorul cu apă, transformând fiecare membru al echipajului într-o potențială gazdă. Hermione Corfield joacă rolul omului de știință care se chinuie să găsească o cale de scăpare.

Sea Fever este transmis gratuit pe Hoopla și Kanopy.

Shivers

David Cronenberg și-a început cariera de maestru al groazei cu acest film din 1975, care a avut un buget redus. Pelicula spune povestea unui parazit insidios care se răspândește într-o clădire de apartamente de lux. Parazitul îi face pe cei infectați să devină obsedați atât de sex, cât și violentă, ca mai apoi să caute alte gazde pe care să le infecteze. Cronenberg combină repulsia viscerală cu comentariile sociale tăioase, înfățișându-i pe cei bogați ca fiind niște hedonişti depravați și decadenți, „bântuiți” de paraziți.

Shivers este transmis gratuit, cu reclame, și Tubi.

The Sixth Sense

Filmul lui M. Night Shyamalan va rămâne mereu un thriller supranatural clasic și nu doar pentru întorsătura de final. Shyamalan se asigură că deznodământul are rezonanță emoțională, ceea ce transformă pelicula într-o capodoperă. Bruce Willis face rolul vieții sale, interpretându-l pe psihologul Malcolm Crowe, care preia cazul băiețelului cu probleme, Cole Sear (Haley Joel Osment). Cole poate „vedea oameni morți” și este bântuit de aparițiile de care nu poate scăpa. Este o poveste înfricoșătoare, tulburătoare, dar poate fi considerată și una despre mântuire și iertare.

The Sixth Sense este difuzat gratuit, cu reclame, pe Tubi.

The Texas Chain Saw Massacre

Indiferent câte alte filme au fost făcute ulterior, nimic nu se apropie nici măcar un pic de terifiantul film din 1974, al lui Tobe Hooper. Filmul, care a avut un buget redus, este presărat cu insinuări subtile despre războiul din Vietnam, punând accent pe tulburările soldaților, cu toate că este mai puțin evident acest lucru. Niște tineri se pierd în Texasul rural, ca mai apoi să fie răpiți și terorizați de o familie de canibali. Fără dubiu, Leatherface, adică cel care mânuiește celebra drujbă, a devenit un personaj cult de groază, în timp.

The Texas Chain Saw Massacre este transmis gratuit, cu reclame, pe Freevee și Tubi.

Train to Busan

Un tren de navetiști care merge de la Seul la Busan se transformă într-o capcană mortală pentru pasageri, în acest film coreean… cu zombi. În timp ce un om de afaceri călătorește cu fiica lui pentru a-și vizita mama, ajunge în mijlocul strigoilor, în loc de destinația dorită. Pasagerii trenului nu au unde să fugă, deoarece „ciuma” se răspândește rapid și printre ei, din cauza unei femei infectate care se urcă în tren în ultimul moment.

Train to Busan este transmis în flux gratuit, cu reclame, pe Crackle, Dark Matter TV, Peacock, Pluto TV, Redbox, Hoopla, Tubi și Kanopy.