Satul depopulat cumpărat de un italian: vrea să facă din el ceea ce românii n-au vrut, ori n-au știut

Ca multe alte din România, și satul Labașinț, din județul Arad, este de o frumusețe ieșită din comun, având cam tot ceea ce îi trebuie omului pentru a trăi în tihnă și pace.

Însă cum noi rareori ne dăm interesul de a valorifica ceea ce a avem, s-a gândit un milionar italian, pe nume Osvaldo Martinelli, să o facă.

„Am venit în România în 2007. Aici era un asociat de-al meu, care din 2002 începuse să cumpere teren. M-am îndrăgostit de această zonă, dar ceea ce m-a făcut să mă decid a fost faptul că, într-o dimineaţă, când îmi savuram cafeaua, am văzut de la geamul meu două veveriţe care se jucau într-un copac. Era un lucru pe care eu nu l-am văzut în toată viaţa mea. Pentru mine e incredibil cum a rămas totul neschimbat şi cât de curată şi de naturală a rămas toată această zonă. Mi-a plăcut totul aici. Aici sunt nişte izvoare naturale de apă extraordinare, iar pentru mine apa este petrolul viitorului. Unde există apă naturală, izvoare, acolo există dezvoltare”, a declarat Osvaldo, citat de adevărul.ro.

Ce vrea să facă Martinelli din satul din Arad

Satul Labaşinţ se află în judeţul Arad, comuna Şistarovăţ și este, practic, o poiană întinsă, între dealuri și păduri de stejari şi fagi. Aici mai trăiesc doar trei familii, din mica așezare care avea, pe timpuri, 600 de locuitori.

Între timp, satul a fost cumpărat de omul de afaceri care l-a transformat, încet-încet, într-un resort de tipul agro village, pe care l-a inaugurat în 2016. În prezent, acesta are un hotel de patru stele, un hostel, piscină, cabane, dar și o sală de conferință.

Mai mult, turiștii se pot distra aici prin diverse metode care implică ATV-uri, biciclete sau plimbări cu căruța cu cai.

„Iniţial, am cumpărat terenuri, toate terenurile din intravilanul localităţii. Am făcut asta pentru a crea un monopol imobiliar. Nu din egosim, ci pur şi simplu e o măsură de protecţie a afacerii, pentru că dacă eu investesc aici milioane de euro şi dezvolt zona, nu poate să vină altcineva să vândă terenul cu preţul cu care vrea el. Am devenit proprietar peste tot ce se putea cumpăra din intravilan, peste 80 de hectare de teren, în total sunt cam 90 de hectare, doar că acum mai suntem în faza de lucru pentru că sunt nişte parcele foarte vechi şi nu se ştie cui aparţin. Primul obiectiv al meu a fost să dezvolt un complex turistic, care are deja 9.7 puncte, pe Booking.com, fără să ne facem niciun fel de promovare, de publicitate. Lucrăm deja cu multe multinaţionale din Timişoara, fără să îi căutăm, ei ne-au găsit pe noi. Este vorba de Bosch, Continental, Honeywell, Valeo, care aici îşi fac teambuildingurile. Pentru mine, acesta fost un indicator că decizia mea de a dezvolta proiectul, aici, a fost una bună”, mai spune Osvaldo, conform sursei citate anterior.

Trebuie menționat că aici totul este eco smart, mizându-se pe lux, dar și pe relația pe care omul ar putea și ar trebui să o aibă cu natura.

Conform declarațiilor lui Osvaldo Martinelli, aici totul e bio, iar tot ceea ce crește pe aceste pământuri este lipsit de erbicide sau alte otrăvuri.