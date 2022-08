10 locuri misterioase din România pe care le poți vizita

Greu de crezut sau nu, pe teritoriul României există locuri unde realitatea este învinsă de paranormal.

Mistere, legende și povești ireale se răspândesc apoi ca pâinea caldă despre diversele întâmplări supranaturale de aici.

Locurile au devenit cunoscute pentru fiorii pe care îi oferă celor care aud despre ele. În ziua de azi, aceste locuri misterioase atrag zi de zi sute de turiști care vor să vadă cu ochii lor orice fel de întâmplare bizară.

Peștera Polovragi

Aflată pe malul Oltețului, este locul unde a locuit Zamolxe, Zeul-Om mult iubit de daci, care avea puterea uluitoare de a își schimba înfățișarea din tânăr în bătrân, oricând dorea. Locația are la activ zeci de taine nebănuite de care turiștii sunt atrași. Numele ar proveni de la o câmpie pe care se adunau vracii și inițiatorii dacilor. Aici vindecau bolile vremurilor cu ajutorul plantei „polovraga”, dispărută în zilele noastre. Cel mai mare mister este cel al comorilor dacice ascunse aici, care au luat viața aventurierilor lacomi dornici să pună mâna pe ele. Dar locul ar fi vegheat de blestemul lui Zamolxe care este fără milă. An de an, zeci de ciobani sau văcari rămân fără animale. Acestea ar dispărea chiar din fața ochilor lor, la fel cum nuntași din zonă susțin că le-au dispărut de pe mese mâncarea și băutura. Martorii rămân muți de spaimă și bolnavi de nebunie.

Șinca Veche și aparițiile inexplicabile

Satul din Țara Făgărașului a avut 4 biserici, una dintre ele fiind construită pe un loc sacru, vechi de 7.000 de ani. Prima ridicată este biserica de piatră, considerată un loc de cult creștin din Dacia. Cu toate acestea, pe un perete al altarului au fost descoperite inscripții necreștine. Tot aici apare o sculptură a unui cap de dac cu barbă, plete și cușmă, și au loc apariții inexplicabile de

sfere de lumină, cruci și divese semne stranii. În preajma sărbătorilor, oamenii aud coruri care cântă nelumesc, dar nimeni nu poate desluși limbajul. În 1996, un reporter TVR a vrut să filmeze în peștera din Șinca Veche. După ce a intrat, camera video pornea și se oprea singură, motiv pentru care reportajul a fost abandonat. În redacție au vizionat imaginile și au văzut sfere de lumină strălucitoare care roiau în adâncul bisericii.

Comorile blestemate din Bărăgan

Legendele spun că în pământurile câmpiei sunt îngropate numeroase comori păzite de blesteme crunte la adresa celor care dau de ele. Între Călărași și Lehliu se află satul Dor Mărunt, unde există comori străjuite de flăcări ireale, de un albastru nelumesc și care ar dansa noaptea pe câmpuri. Gheorghe Prepeliță, un satean care a descoperit peste 100 de bani din aur, a trăit blestemul pe pielea lui. La 7 luni după ce s-a îmbogățit, soția i s-a aruncat într-o fântână, urmată de ginere, la câteva săptămâni după. Apoi, peste 1 an, fiica s-a spânzurat acolo. Un alt sătean are o poveste la fel de șocantă. După ce a găsit un butoiași cu galbeni, o voce i-a apărut în vis și i-a spus să construiască pe acel loc o biserică. Cum a refuzat, la 2 ani de la eveniment, fiul lui a fost găsit spânzurat între gratiile de la pătuț. De frică, s-a apucat de construit a doua biserică a satului.

Dealul Luncanilor și fantomele sale

Satul Sarca se află în inima Moldovei și din el se ajunge în comuna Luncani. În aceste zone s-ar fi pripășit fantome care își fac simțită prezența la ceas de seară doar pe partea dreaptă a drumului. Se pare că ele atacă doar oameni cu suflet bun, după cum spun martorii. Fantomele și-ar face veacul la capătul unui iaz secat de unde ies și urmăresc victimele chiar și 3 km, până în satul Goești. Sufletele ar aparține soldaților uciși în Primul Război Mondial, îngropați fără împărtășanie și lumânare. Bătrânii susțin să fantomele sunt prinse între lumi și ar aștepta ca pe dealul Luncanilor să se facă o slujbă de pomenire pentru ele, dar și o sfințire a locului.

Costești și fenonemele sale paranormale

Localitatea din Argeș este celebră după un caz bizar filmat de martorii oculari. În noaptea de 20 martie 1997, casa familiei Panait Drăghici a fost ținta unei ploi cu pietre. Fenomenul a început din senin, iar acoperișul și ferestrele au fost distruse. Teroarea a durat până pe 24 martie, înainte de

Bunavestire. Poliția a asistat și a completat un raport, fără a putea ajuta. Liniștea a durat până pe 29 august, când ploaia de pietre a început la un ritm mai violent. Speriați, oamenii l-au chemat pe Georgica Crețu, preotul paroh din Costești pentru a citi în casă Moliftele Sfantului Vasile cel Mare. Ploaia s-a oprit, dar doar cât timp moliftele au fost citite; apoi s-a reluat. Pe 4 septembrie, mobila a început să se mute singură prin casă, dintr-o cameră în alta, oamenii începând să creadă că e vorba de un Poltergeist. *ATENTIE! SE CITESTE POLTERGAIST! Prima bănuială a fost vecina Achilina Marciuc care a murit în mizerie, singură, în 1987. Se pare că, atunci când se enerva pe aceștia, bătrâna arunca cu pietre în casa lor, lucru ce pare să îl fi făcut și de pe lumea cealaltă.

Satul blestemat Poeni

Aflat la poalele Munților Poiana Ruscă, în sat au avut loc mai multe atacuri ale unui lup. O femeie chiar ar fi fost ucisă și devorată de fiara sălbatică, deși zoologii sunt sceptici. Ei susțin că lupii atacă oamenii doar dacă sunt turbați și nu obișnuiesc să îi mănânce. În plus, în zonă nu mai existau lupi de peste 100 de ani. Bătrânii satului cred că e vorba de un strigoi sau animal necurat. Victimele care au scăpat susțin că fiara arată ca un câine mare, negru, cu blană zburlită și care nu lasă urme când aleargă. Acesta pare că plutește și ar dispărea instant dacă oamenii își fac semnul crucii și spun o rugăciune. Legenda ar fi început acum 200 de ani, când un om ar fi ucis un sătean

pentru a îl jefui. Victima era singurul fiu al unei bătrâne care, de furie și durere, a blestemat întreg neamul ucigașului la înmormântarea acestuia.

Balta Vrăjitoarelor

La 30 de minute de pădurea Cernica, lângă București, se află o baltă temută de localnici. Este ascunsă în mijlocul pădurii Boldu-Crețeasca și pare banală, la prima vedere. Are un diametru de 5 metri, o adâncime de 1,5 metri, nu seacă, nu se mărește niciodată, dar ar fi înconjurată de forțe din alte lumi. Aici ar avea loc evenimente pe care oamenii nu le-au putut explica. Vrăjitoarele se adunau aici din toată lumea, în nopțile de Sfântul Gheorghe, Sânziene și Sfântul Andrei. Atunci se deschid porțile spre alte tărâmuri și orice vrajă, blestem sau descântec spuse aici se îndeplinesc. Oamenii au văzut și fulgere globulare sau furtuni iscate doar în perimetrul bălții. Animalele refuză să bea apă de aici, chiar dacă este caniculă și e sigura sursă de adăpare.

Munții Bucegi și poteca morții

Oamenii cred că zona are o puternică încărcătură energetică și toți speră să găsească unul din tunelurile secrete care ar porni de sub Sfinx. Localnicii susțin că mulți drumeți s-au rătăcit sau au murit pe traseele din Munții Bucegi. Conform legendelor, când este ceață, pe traseul Jepii Mici ar apărea o potecă, un fel de poartă către lumea cealaltă, care ia viața celor care pășesc pe ea. Martorii care au trăit această experiență povestesc pe forumuri cum au trecut de la panică la halucinaţii în momentul când au păşit pe acest traseu.

Vârful Gugu devine invizibil

Numit și Muntele lui Zamolxe, vârful din Munții Godeanu ar deveni invizibil. Legendele au apărut încă de pe vremea dacilor, care erau ferm convinși că marele preot Zamolxe se adăpostea acolo. Tot aici ar fi ascuns și marele Decebal o comoară pe care oamenii o caută și în ziua de azi. În zonă au loc des diverse fenomene neobișnuite de sute de ani, motiv pentru care Jules Verne a plasat acţiunea din romanul „Castelul din Carpaţi“ în acest loc special.

Râpa Diavolului din Poiana Trestiei

Satul izolat din Prahova le dă fiori reci chiar și iubitorilor de senzații tari care au înnoptat pe marginea prăpastiei. Legenda spune că locul a căpătat o alură mistică după ce preoții daci au început să țină aici ritualuri sacre. Veneau ori de câte ori doreau să invoce spiritele naturii. Tot aici ar fi ascunsă o comoară importantă de către haiducii vremurilor apuse care au poposit în zonă. Instrucțiunile despre locul exact le-ar primi doar curajoșii care dorm o noapte pe buza prăpastiei. Sătenii spun că, uneori, deasupra Râpei Diavolului se văd flăcări jucând, cel mai probabil provenind de la duhurile rele care păzesc comoara.