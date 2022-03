Sărbătoare în Rusia, în timp ce ucrainenii sunt bombardați. Putin a adunat zeci de mii de oameni la o manifestație pro-război VIDEO

Pe stadionul Luzhniki din Moscova, care în 2018 a găzduit finala Cupei Mondiale de Fotbal, a început concertul organizat pentru cea de-a opta aniversare a anexării Crimeei la Rusia, dar de fapt a devenit o mare demonstrație de sprijin pentru Vladimir Putin și ceea ce Kremlinul numește „operațiune specială” din Ucraina.

Evenimentul, transmis în direct la TV, se intitulează, nu întâmplător, „Za mir bez nazisma! Za Rossiyu! Za Prezidenta!”:„Pentru o lume fără nazism! Pentru Rusia! Pentru presedinte!”. În rusă se folosește litera latină Z care nu există în chirilică, dar care a devenit simbolul sprijinului pentru război în numele „denazificării”.

Gazdele live-ului au fixat Z pe piept cu culorile tradiționalei panglici Sf. Gheorghe (portocaliu și negru), care în 2014 a fost la rândul său un simbol al sprijinului pentru ceea ce Rusia numește „întoarcerea” Crimeei.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.

Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022