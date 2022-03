Discuție secretă între Vladimir Putin și ministrul rus al Apărării. Anonymous a spart serverele serviciilor secrete ruse

Anonymous susține că au luat încă o dată măsuri împotriva Rusiei, țintind site-urile guvernamentale lor într-un alt atac împotriva lui Putin și a invaziei sale în Ucraina. Grupul de hackeri a mers pe Twitter pentru a anunța site-urile web pe care susțin că le-au dărâmat cu succes, inclusiv FSB, serviciul de informații rusesc.

Folosind termenul militar „Tango Down”, organizația a enumerat patru site-uri web pe care le-a piratat. Moscow.ru, Centrul Analitic pentru Guvernul Federației Ruse și Ministerul Sportului al Federației Ruse și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care este principala agenție succesoare a KGB-ului Uniunii Sovietice, au fost preluate de Anonymous, susțin hackerii.

Anonymous a scurs, de asemenea, corespondență privată despre care susțin că ar fi între Vladimir Putin și ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, subliniind planurile de a tăia pădurile ucrainene și de a le vinde mai departe.

Scrisoarea, afișată într-un tweet ulterior, ar fi de la ministrul Șoigu și spune:

Putin and Shoigu plan to cut down and sell Ukrainian forests. This is stated in a letter from Russian Defense Minister Shoigu „On the possibility of felling on defense lands,” which is addressed personally to Putin pic.twitter.com/b2SiuaLyF3

