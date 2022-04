Sărăcia a dat năvală peste români: iată de ce nu-ți mai ajung banii de la o lună la alta

Cu toții ne-am îndreptat speranțele către noul an 2022 și ne-am dorit ca acesta să șteargă cu buretele problemele și evenimentele nefericire din ultimii doi ani. Ei bine, din păcate, încă din primele zile ale noului an, au apărut crize parcă și mai profunde, care nici astăzi nu par a se termina prea curând.

Anul 2022 a debutat cu o inflație explozivă, ce continuă și astăzi să ne dea bătăi de cap. În primele zece săptămâni din 2022 prețurile din lanțurile alimentare moderne au crescut în medie cu 6,8% față de anul trecut. Vorbim despre o creștere substanțială, dacă luăm în considerare faptul că salariile românilor au rămas, în linii mari, aceleași. Acest lucru reprezintă o deteriorare a puterii de cumpărare și explică de ce tot mai mulți dintre noi suntem nevoiți să ne împrumutăm la rude sau la prieteni până la viitorul salariu.

Conform datelor unui studiu al RetailZoom, nici primăvara nu a temperat scumpirile. Practic, în prima săptămână din luna martie, prețurile din magazinele moderne au crescut peste inflația declarată pentru luna februarie, de 8,53%, ajungând la 10-12% față de aceeași perioadă a anului anterior.

„În ceea ce privește ariile cu cele mai semnificative creșteri, se remarcă zonele rurale și de urban mic (localități sub 50.000 de locuitori), atât în termen de expansiune, cât și din punct de vedere al potențialului de creștere organică pe categorii neexplorate până acum în acest segment al pieței (asortiment extins și cu produse mai scumpe). Mai exact, în perioada ianuarie-februarie 2022, dacă în București , vânzările totale au crescut cu 4,8%, în urban mare și mediu creșterea a fost de 9,9%, iar în rural și ruralul mic de 12,8%. Sectorul alimentar a înregistrat cel mai semnificatuv plus, de 5,1% în București, 11,4% în urbanul mare și mediu și 13,5% în rural și ruralul mic”, transmit autorii analizei de piață.

Totuși, pe fondul evenimentelor de tipul războiului din Ucraina, oamenii au crescut volumul de cumpărături și tind către a-și face provizii.

„În primele zece săptămâni ale acestui an, (3 ianuarie – 13 martie), vânzările din retailul modern au crescut în valoare la fel ca în primul an de pandemie, consumatorii făcând stocuri de produse, în general alimentare, pe fondul panicii generate de războiul din Ucraina, arată o analiză făcută de compania de cercetare RetailZoom. Mai exact, față de anul trecut, vânzările au crescut cu 11,4% în total, față de 8,5% în 2021 vs 2020 și 14,6% în 2020 vs 2019″, se mai arată în analiză.