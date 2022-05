Șeful democrației Senatului SUA vine cu vești crunte pentru oligarhii ruși. Cuck Shumer spune că se lucrează la un pachet de ajutor pentru ucraineni în valoare de 33 de miliarde de dolari.

Acesta spune că legea cu privire la ajutor va prevede un punct care să le permită americanilor să confiște averile oligarhilor ruși, iar banii obținuți din cestea să se ducă direct către Ucraina.

”Ucraina are nevoie de tot ajutorul pe care îl poate primi şi, în acelaşi timp, avem nevoie de toate activele pe care le putem pune împreună pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie”, a spus Schumer la o conferinţă de presă la New York.