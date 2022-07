Sam Worthington s-a confruntat cu teama de a muri: ce scene, din Avatar 2, i-au dat actorului „bătăi de cap”

Starul Avatar: The Way of Water, Sam Worthington, spune că scenele subacvatice ale filmului au fost cea mai mare provocare a lui de până acum.

Continuarea Avatar vine la peste un deceniu după ce filmul original a ajuns inițial în cinematografe în 2009. James Cameron se întoarce pe scaunul de regizor pentru acest film. Laolaltă cu el revin și Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver (deși în rolul unui personaj diferit) și Stephen Lang. Avatar 2 va adaugă, de asemenea, actori noi în distribuție, inclusiv pe Kate Winslet, Michelle Yeoh și Oona Chaplin.

După cum sugerează și titlul, apa este un element important în noua peliculă și este generată de computer, fapt care a fost deja lăudat de artiștii VFX, pe baza trailerului filmului. Chiar dacă apa din film a fost făcută cu ajutorul tehnologiei CGI, actorii au trebuit totuși să filmeze scene subacvatice, pentru a reproduce cât mai real anumite aspecte.

Aceste secvențe subacvatice i-au impulsionat pe actorii principali din Avatar: The Way of Water să-și depășească limitele. Spre exemplu, Kate Winslet și-a ținut respirația timp de șapte minute și jumătate pentru o scenă din Avatar 2, doborând recordul lui Tom Cruise. Cu toate astea, Kate Winslet a recunoscut, într-un interviu, că aceste scene au fost chinuitoare.

Sam Worthington și-a depășit și el limitele, în Avatar 2, dar nu i-a fost ușor

Potrivit lui Worthington, „constrângerile” și problema cu apneea, pe care o are, cât și alte detalii, adaugă o dificultate suplimentară scenelor subacvatice. În timp ce actorul a încercat să-și mențină cumpătul sub constrângerile menționate, el s-ar fi luptă și cu „teama de a muri” încercând să-și țină respirația sub apă pentru un timp destul de îndelungat.

„Este cel mai greu lucru pe care l-am avut vreodată de făcut. Te confrunți cu restricțiile apneei, constrângerile captării mișcării sub apă și încerci să menții o stabilitate emoțională, în timp ce te lupți în mod înnăscut cu frica de a muri”, a declarat Sam Worthington, starul din Avatar.