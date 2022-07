Avatar 2 îți dă încă un motiv să aștepți cu nerăbdare lansarea oficială a filmului: detaliul care face diferența

O nouă fotografie din Avatar: The Way of Water dezvăluie cea mai clară imagine de până acum asupra celor patru copii Na’vi, ai lui Jake Sully și Neytiri, în mult așteptata continuare a filmului.

Lansat în 2009, Avatarul lui James Cameron încă rămâne filmul cele mai mari încasări din toate timpurile, cu toate că au trecut suficienți ani de la lansarea sa oficială.

Vestea bună este că Worthington și Saldana se întorc în distribuția Avatar: The Way of Water, în rolul lui Sully și, respectiv, Neytiri. Acum, cei doi își întemeiază propria familie Na’vi, iar acțiunea are loc la un deceniu de la evenimentele din primul film. Stephen Lang, Giovanni Ribisi și Matt Gerald își reiau, la rândul lor, rolurile din Avatar, în timp ce Sigourney Weaver revine într-un nou rol surprinzător. Mai mult, surprizele nu se opresc aici: îi vom putea vedea și pe Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Michelle Yeoh, Jemaine Clement și Vin Diesel.

Avatar 2 te surprinde din nou

O nouă fotografie, aparținând Avatar: The Way of Water, a fost dezvăluită prin intermediul Empire, introducând publicului generația următoare de Na’vi. Imaginea ne arată noua familie a cuplului Sully-Neytiri, care include atât copii biologici, cât și copii adoptați.

Au trecut 13 ani de când Avatar a fost lansat în cinematografe și a cucerit publicul cu tehnica sa inovatoare, dar și cu povestea sa frumoasă. Chiar și așa, a durat mai mult de un deceniu pentru ca prima continuare să apară.

Din câte știm până acum, în afară de acești patru copii biologici, în film va fi prezentat, de asemenea, și Spider (interpretat de Jack Champion), un copil uman orfan care rămâne blocat în Pandora și este salvat și adoptat de personajele principale, Jake și Neytiri.

Chiar și așa, Avatar 2 nu va fi lipsit de conflicte, întrucât vei avea parte și de personaje negative noi, dar și de unele care se întorc.

În cazul în care abia aștepți să vezi noul Avatar: The Way of Water, află că acesta va avea premiera în cinematografe pe 6 decembrie.